En los últimos años las telenovelas turcas han tenido gran éxito en todo el mundo. Desde el Oriente Medio hasta América Latina, los espectadores han quedado enganchados a cada historia de amor, drama, tragedia o superación. Y es que estas producciones se han convertido en un verdadero boom de la pantalla chica.

Hay varios elementos que convierten a las telenovelas turcas es las favoritas del público. Además de presentarnos una gran historia encabezada por experimentados actores, estas producciones consiguen engancharnos a la pantalla gracias a los adorables niños que participan en ellas. Cada vez que aparecen en escena, logran atraer la atención del espectador que se olvida de todo lo demás y dirige toda su atención hacia ellos.

Unos nos atraen por su ternura, otros por su picardía frente a cámaras o por su triste historia. Sin embargo, todos se acaban convirtiendo en los grandes favoritos del público. Nombres como Doruk, Nisan o Kiraz, se han convertido en populares gracias a éxitos como “Mujer”, “Love Is In the Air”, entre otras telenovelas turcas que son líderes de audiencia en España y otros países. Aquí te presentamos a los niños de las series turcas que conquistaron al mundo.

Beren Gökyıldız y Kübra Süzgün trabajan juntas en una serie (Foto: Kübra Süzgün/ Instagram)

DESDE ÖMER A ELIF: TODOS LOS NIÑOS DE LAS TELENOVELAS TURCAS QUE CONQUISTARON AL MUNDO

BEREN GÖKYILDIZ

Con apenas 11 años, Beren Gökyıldız se ha convertido en la estrella infantil de las telenovelas turcas. La pequeña ha conquistado los corazones de medio mundo como protagonista de exitosas producciones como “Madre” (“Anne”) y “Mi hija” (“Kızım”), que actualmente lidera en el prime time de Antena 3.

Los espectadores que la descubrieron en “Madre” sabían perfectamente que tenía un encanto especial frente a las cámaras, y eso es justo lo que ha pasado con su papel de Öykü en “Mi hija”, que en cada capítulo le ha robado el corazón a la audiencia. Y es que Beren ha demostrado desde muy pequeña que tiene la capacidad de transmitir cada una de las emociones de sus personajes y hacer que calen en lo más hondo del público.

NISAN Y DORUK, LOS HERMANOS DE “MUJER”

Nisan y Doruk, los niños que aparecen en “Mujer” se robaron la atención del público. Los pequeños son interpretados por Kübra Süzgün y Ali Semi Sefil. Cuando Kübra empezó a grabar la serie solo tenía 7 años y lo que más sorprende de ella es su madurez interpretativa. En algunos momentos actuaba como la niña que es, pero en otros resultaba ser el personaje más maduro de la serie. Capaz de guardar silencio para proteger a su madre y, sin duda, ser su cómplice y su mejor apoyo.

En cuanto a Doruk, interpretado por Ali Semi Sefil, nadie puede evitar sonreír cuando aparece en la pantalla, ni cuando suelta sin filtro alguna de sus ocurrencias. Su inocencia y su ternura lo convierten en un ser absolutamente entrañable y nadie puede resistirse ante él. Sin duda, se ha convertido en el consentido del público.

ISABELLA DAMLA GÜVENILIR DE “ELIF”

Elif, que está interpretada por Isabella Damla Güvenilir, tenía solo 5 años cuando comenzó a trabajar en la serie de nombre homónimo. Su sello personal son sus inconfundibles trenzas y su inocencia. La pequeña ha sufrido varios problemas dentro de la ficción, se ha perdido, la han secuestrado y la han rescatado más que a ninguna otra en el amplio cartel de telenovelas turcas. Sus risas y lágrimas, sus abrazos con Melek (Selin Sezgin) y sus “roces” con Arzu (Cemre Meliz Cinar) han conseguido que la audiencia haya caído rendida a sus pies.

EMRE METE SÖMNEZ DE “ÖMER”

Emre Mete Sömnez es Ömer, en Ömer: sueños robados. Tiene 7 años, 5 cuando grabó la serie y con su pelo rubio y sus ojitos azules enamoraron a la audiencia. Con su primer papel ha logrado un gran reconocimiento a nivel mundial gracias al gran trabajo que hizo para lograr manejar las escenas dramáticas. El pequeño ha demostrado tener un talento innato al que le gusta descubrir diferentes actividades artísticas. Sin duda, tiene una exitosa carrera por delante.

KIRAZ DE “LOVE IS IN THE AIR”

La segunda temporada de “Love Is In the Air” sorprendió al público con la aparición de Kiraz, la hija de Serkan (Kerem Bürsin) y Eda (Hande Erçel). Maya Başol es la encargada de dar vida a este personaje. Tan adorable es en su papel en la ficción como en las fotos que sube con sus compañeros de reparto en el set de grabación y que comparte con sus seguidores. Y es que la pequeña nos ha conquistado con su dulzura y la ternura que desprende con sus padres en la serie. Ella se ha convertido en la revelación del momento.