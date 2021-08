No cabe la menor duda que tras cruzar fronteras, la telenovela turca “Mi hija” (“Kizim” en su idioma original) se ha convertido en todo un éxito internacional que sigue conquistando a la audiencia, tal como sucedió en su país de origen, donde alcanzó altos niveles de sintonía.

Y no es para menos, pues en cada capítulo continúa enamorando a los televidentes que siguen de cerca la increíble historia de Öykü, una pequeña que sufre una rara enfermedad y que, tras ser abandonada por su tía, intenta ganarse el cariño de su padre, Demir, un estafador profesional que no sabe de su existencia y al que no le agradan los niños.

Debido a la fama que alcanzó esta serie, basada en el drama coreano “Oh My Geum Bi”, te contamos cuáles fueron las claves para que llegue a atrapar a millones de espectadores desde su primer episodio.

La serie se transmite en diferentes naciones y enamorado por el mensaje que tiene. (Foto: Med Yapım)

¿POR QUÉ TIENE TANTO ÉXITO “MI HIJA”?

Además de la trama, hay varios factores que influyeron en el rotundo éxito de “Mi hija”, los cuales detallamos a continuación.

LOS PROTAGONISTAS

Con el objetivo de que la historia tenga gran acogida no sólo en Turquía, sino a nivel internacional, los productores tenían claro que los actores que iban a dar vida a Öykü y Demir, debían tener una gran fama en su país, para poder proyectarse en el exterior.

Fue así como eligieron en el papel de la niña a Beren Gökyildiz, la estrella infantil turca, quien ya era conocida en el extranjero por su excelente participación en “Madre”, y a Bugra Gülsoy, un reconocidos actor, director y escritor que se hizo conocido por su trabajo en “¿Qué culpa tiene Fatmagul?”.

UNA SOLA TEMPORADA

Si bien, la historia captura desde un inicio a la audiencia, que muchas veces quiere ver más de la telenovela turca, te comentamos que esta tiene solamente una temporada de 34 capítulos.

Esto luego de que los padres de Beren acordaran con la producción que su pequeña estaría dentro de un proyecto siempre y cuando se rueden en sólo un año, toda vez que buscan que su hija no descuide su educación y asistencia a la escuela.

AMISTAD ENTRE LOS ACTORES

Aunque las horas de grabación pueden ser agotadoras, el hecho de que varios de los que integran el elenco se conozcan años ha provocado que el clima sea más familiar y llevadero.

Si bien, no todos son amigos íntimos como sí lo son Bugra y Serhat Teoman (Cemal), varios ya habían trabajado con algunos de ellos en otras producciones.

La amistad entre los actores ayudan a una buena relación (Foto: Bugra Gülsoy / Instagram)

¿DE QUÉ TRATA “MI HIJA”?

“Mi hija” es el desgarrador relato de una menor que, primero, es abandonada por su madre y, luego por la persona que debía cuidarla, una amiga de su progenitora, pero cuya pesadilla continúa cuando va a buscar a su padre, al que no conocía, y también la rechaza.

La pequeña, de ocho años, quien tiene un raro mal llamado Niemann-Pick, intenta ganarse a su papá Demir, al que no le queda otra opción que quedarse con ella, caso contrario podría ir a prisión tras haber sido descubierto en una estafa, algo a lo que se dedica.

Desde ese momento comenzará una historia cargada de aventuras y poco a poco la menor sabrá obtener el cariño de su progenitor, pero las cosas se vuelven muy complicadas para ambos.