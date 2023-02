“Infiesto” se estrenó hace poco en Netflix y la historia de los detectives ha levantado muchas preguntas en los suscriptores que ya pudieron ver la película española. Dado que se ubica en un contexto de pandemia por COVID-19, muchos se preguntan si la cinta está basada en una historia real. Aquí lo explicamos.

La trama gira en torno a dos policías, Samuel Garcia (Isak Férriz ) y la subinspectora Castro (Iria del Río), quienes están a cargo del caso de una niña que desapareció hace tres meses en España.

La “Infiesto” se estrenó el 3 de febrero de 2023 y está dirigida por Patxi Amezcua, quien ha escrito populares series como “Sin límites” y largometrajes como “Séptimo”.

Recientemente, Netflix ha lanzado varias producciones inspiradas en hechos reales, pero ¿ese es el caso esta vez?

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “Infiesto”.

¿“INFIESTO” ESTÁ BASADA EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

La respuesta corta es que “Infiesto” no está basada en una historia de la vida real, pues Patxi Amezcua, quien también fue el guionista de la película, lo construyó desde la ficción.

Desde hace un tiempo, el cineasta tenía el sueño de realizar un largometraje policial, algo parecido a títulos como “El silencio de los inocentes”, donde se presentó al personaje de Hannibal Lecter.

Sin embargo, como repetir algo ya existente puede resultar tedioso y hasta aburrido, Por ello, quiso agregar el factor personal a “Infiesto”, donde también participen los elementos psicológicos y la intriga.

Aunque no el caso de los detectives no está basado en un hecho particular de la vida real, Amezcua ha tomado ciertos elementos de la vida cotidiana para hacer la narración más creíble.

Isak Férriz como el inspector jefe Samuel García en “Infiesto” (Foto: Netflix)

¿QUÉ ELEMENTOS REALES HA TOMADO “INFIESTO”?

Uno de los principales elementos que tomó Patxi Amezcua para hacer que la historia se sienta más real fue el contexto de la pandemia por COVID-19, donde se ve claramente las consecuencias que el distanciamiento y restricciones tienen en los personajes.

Por otro lado, el antagonista de “Infiesto”, el Profeta, es muy similar a los líderes de la secta hedonista que existen en la vida real. Asimismo, la ciudad d’Infiesto, ubicada en la provincia española de Asturias, aunque el lugar solo ha aparecido en algunas escenas.

“Entiendo que desde el punto de vista asturiano sea algo delicado. Al resto del mundo les parece que Infiesto es una palabra muy sugerente”, dijo el director en una entrevista con Nueva España. “Yo quería hacer algo en la cuenca minera porque conozco mucho la zona de Mieres por cuestiones familiares, de hecho mi mujer es de allí, es un sitio que visité durante años”.