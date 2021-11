¿Ya sabes que pasará en “Inocentes”? La telenovela turca, también conocida como “Almas heridas’', se ha convertido en la favorita del público con su intensa trama que envuelve la historia de amor de Inci (Farah Zeynep Abdullah) y Han (Birkan Sokullu), cuyas vidas cambian para siempre una vez que se conocen.

La telenovela está cada vez más intensa Inci y Han deciden casarse a escondidas. La felicidad les duró poco, porque sus familias los repudiaron y, debido a una serie de problemas, Han decide regresar a casa de sus hermanas, pero su flamante esposa no lo aprueba y decide distanciarse. La situación está muy intensa y no te puedes perder lo que se viene esta semana.

La felicidad por la boda de Han e Inci no duró mucho. (Foto: Medyapım / MF Yapım)

¿QUÉ PASARÁ EN LOS CAPÍTULOS DEL 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DE “INOCENTES”?

Conoce qué pasara en “Inocentes” este 1 y 2 de noviembre, a través de la señal de Atena 3.

5. LA ENFERMEDAD DE NACI ES TERMINAL

Gülru, la esposa de Naci, decide ayudar al profesor en la lucha con su enfermedad y cuando van a ver a otro doctor en busca una esperanza, pero el médico les confirma que la dolencia es terminal. La mujer decide hablar con Safiye para solucionar las cosas e intentar que se produzca un acercamiento entre los dos. “Él solo te quiere a ti y te necesita”, comenta sin decirle a su examiga la verdad sobre su estado de salud. Safiye le echa en cara que terminara casándose con el amor de su vida y le cierra la puerta.

Naci llora por su gran amor. La enfermedad del maestro no tiene cura. (Foto: Medyapım / MF Yapım)

4. HIKMET SUFRE NUEVO EPISODIO DE DEMENCIA

Hikmet tiene un nuevo episodio de demencia y se presenta en la empresa familiar como si todavía fuera el director. Arma un escándalo tremendo con unos clientes y Esat se ve obligado a intervenir para evitar que el conflicto vaya a más.

3. ENCUENTRO ESAT Y GÜLBEN

Esat se encuentra con Gülben. Ella le pide perdón por haberle acosado en el pasado: “Sé que me equivoqué y solo quiero que me disculpes. Ya no soy la mujer de antes y veo las cosas de otra forma”. El empresario, empieza a cambiar su opinión por la hermana de Han, su mejor amigo.

2. HAN FUERA DE CONTROL

Han, agobiado porque su esposa lo dejó, cuando estaba conduciendo cree ver a una mujer a Inci y frena en seco en plena calle, provocando un accidente. No sabe cómo controlar la ira que siente desde que su esposa le dejó, comienza a provocar al desconocido con el que chocó su automóvil y acaba en el suelo siendo pateado por el individuo.

1. INCI PIDE EL DIVORCIO

Safiye prepara la cena favorita de su hermano y cuando toda la familia disfrutaba de un agradable momento, Esra llama a la puerta y Gülben aprovecha y le pide perdón por haberla agredido en el pasado. La locutora le entrega a la joven unos papeles: “Dáselos a tu hermano”. Es la demanda de divorcio de Inci.

¿DE QUÉ TRATA ‘’INOCENTES’'?

‘’Inocentes’' narra la vida de Han, un exitoso hombre que vive para mantener a su padre enfermo y sus dos hermanas mayores Safiye y Gulben, quienes tienen una obsesión con la limpieza.

Por otro lado, Inci es una joven con problemas de dependencia que vive con su hermano y abuelo, después de sufrir el abandono de su madre. Ella intenta estar siempre con todos y es incapaz de terminar la relación tóxica que mantiene con Uygar, su novio alcohólico.

Los caminos de ambos se unen en un accidente de tráfico, donde Inci socorre a Han y lo lleva a un hospital. Esta pareja no será del agrado de la familia del joven, quienes tendrán que superar muchos problemas para alcanzar la felicidad.

Han y sus hermanas en una escena de la telenovela "Inocentes" que se transmite por Antena 3. (Foto: Medyapım / MF Yapım)

¿CÓMO VER “INOCENTES” EN ANTENA 3?

La telenovela turca “Inocentes” se emite en España por la señal de Antena 3 los lunes y martes a las 22:45 horas. También cuenta con una opción para que los seguidores de la ficción puedan ver los nuevos capítulos de manera online y en directo a través de Atresplayer Premium. La plataforma de streaming cuenta con todos los episodios aparecidos en el canal, así como los que se van a estrenar y hasta tiene adelantos exclusivos para los usuarios suscritos.