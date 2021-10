¿Qué horario tiene “Inocentes”? La telenovela turca “Masumlar Apartmani” tiene como protagonistas a Inci (Farah Zeynep Abdullah) y Han (Birkan Sokullu), quienes se han convertido en una de las parejas favoritas de la pantalla chica. Y es que la serie no deja de sorprender por las situaciones originales ligadas a la salud mental, el romance y los secretos familiares. Por eso, sus episodios nuevos siempre son muy comentados durante la semana.

A eso se debe el éxito que ha tenido el drama otomano durante su primera aparición el 15 de setiembre de 2020. Desde ese momento, no solo empezó a ganarse a un público en Turquía, sino que también ha llegado a traspasar las fronteras del idioma y ha replicado su éxito en otros países.

¿De qué trata “Inocentes”? La novela turca cuenta cómo la pareja de Han e Inci intentan llevar su amor a pesar de las resistencias de sus familias, sobre todo la del protagonista. Sus hermanas ha sido diagnosticadas con el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y temen que el empresario las deje por su pareja

“Masumlar Apartmani” está basada en el libro “The Inside of the Medallion”, específicamente en el capítulo titulado “Trash Apartment”, del psiquiatra Gülseren Budaıcıoğlu, publicada en 2004. El especialista cuenta una serie de historias basadas en su experiencia con diversos pacientes.

Inci tomará mayor protagonismo en los próximos episodios de "Inocentes". En la fotografía, su reacción elocuente ante la revelación de Han. (Foto: OG Medya)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “INOCENTES” EN ESTA SEMANA?

La telenovela turca “Masumlar Apartmani” se emite en España por medio de la señal de Antena 3, los lunes y martes, de acuerdo a su parrilla televisiva actualizada de la semana del 1 al 8 de noviembre.

Por ello, este lunes 1 y martes 2 de noviembre, la también conocida como “Almas heridas”, aparecerá en Antena 3 en el horario de las 22:45 horas, según información oficial del canal español.

El canal de televisión estrenó la serie otomana en julio como reemplazo de la exitosa “Mujer” (“Kadin”), protagonizada por la reconocida actriz Özge Özpirinçci como la heroína Bahar.

¿QUÉ PASARÁ EN LOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS DE “INOCENTES”?

En los siguientes episodios de “Inocentes”, se conocerá más acerca del paradero de Inci. La protagonista ha huido, su paradero es desconocido y Han está furioso porque no entiende por qué su esposa ha escapado de él. ¿Logrará encontrarla después de la crisis que están atravesando?

Porque la partida de Inci responde a su desilusión en cuanto a la promesa de Han. Él le había asegurado que formarían una familia juntos pero, en una de las crisis de Safiye, le ha dicho a su hermana que todos vivirán juntos en su casa, hasta la misma Inci, quien no ha podido asimilar la decepción.

Además, se verá las posteriores reacciones de Safiye, quien empezó a golpearse y destruir todo en su vivienda cuando se enteró que Gülru y Naci tienen una hija. Ella se ha visto cada vez más desolada, recordando a su madre, y con el pensamiento recurrente de que Han los abandonará para irse con Inci, su ahora esposa.

La huida de Inci provocará la desesperación de Han 💥#Inocentes, el lunes y el martes a las 22:45h en Antena 3 pic.twitter.com/SNWiG6yD1j — antena 3 (@antena3com) October 30, 2021

¿CÓMO VER LA SERIE TURCA “INOCENTES” DE MANERA ONLINE?

La novela turca “Inocentes” se puede ver los lunes y martes en la señal de Antena 3, en España. Sin embargo, también cuenta con una opción para que los seguidores de la ficción puedan ver los nuevos capítulos de manera online y en directo a través de Atresplayer Premium. La plataforma de streaming cuenta con todos los episodios aparecidos en el canal, así como los que se van a estrenar y hasta tiene adelantos exclusivos para los usuarios.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “INOCENTES”?