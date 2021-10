¿Qué horario tiene “Inocentes”? La telenovela turca “Masumlar Apartmani” es una de las grandes producciones que domina la preferencia de la pantalla chica. La historia de Han (Birkan Sokullu) e Inci (Farah Zeynep Abdullah) ha conquistado a millones de televidentes a nivel internacional por su particular trama y, cada semana, el horario de la ficción es lo más consultado por los seguidores de “Almas heridas”.

El drama turco, desde su primera aparición, el 15 de setiembre de 2020, se ha convertido en el favorito de su tierra natal. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que la producción televisiva llegará a otros continentes, replicando su éxito.

La temporada 1 de “Inocentes” cuenta con un total de 37 episodios de 120 a 140 minutos. Por su gran aceptación por el público y la crítica, la temporada 2 se estrenó en Turquía el 14 de setiembre de 2021.

¿De qué trata “Almas heridas”? La novela otomana se enfoca en la relación de Han e Inci. Sin embargo, va más allá del romance al abordar temas complejos como el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) de la familia del empresario. La historia se basa en una sección llamada “Trash Apartment” del libro “The Inside of the Medallion” de Gülseren Budaıcıoğlu.

Han y su familia en "Inocentes". (Foto: OGM Pictures)

¿QUÉ HORARIO TIENE “INOCENTES” ESTA SEMANA?

La novela turca “Masumlar Apartmani” emite capítulos nuevos en Antena 3 de España, los lunes y martes, de acuerdo a su parrilla televisiva actualizada de la semana del 18 de octubre al 24 de octubre.

Por ello, este lunes 18 y martes 19 de octubre, la también conocida como “Almas heridas” aparecerá en Antena 3 en el horario de las 22:45 horas, según información oficial del canal español.

El canal de televisión estrenó “Inocentes” en julio como reemplazo de la exitosa “Mujer” (“Kadin”), protagonizada por la actriz Özge Özpirinçci como Bahar. Sus episodios nuevos también se pueden ver de manera online y en directo a través de la plataforma de streaming Atresplayer Premium.

¿QUÉ PASARÁ EN LOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS DE “INOCENTES”?

NACI GOLPEADO

En los próximos capítulos de “Inocentes”, Han rescatará a Naci de una golpiza que venía de unos vecinos que pensaron que el profesor estaba atacando a Safiye. El empresario, harto de la situación, le exige que no se atreva a acercarse a su familia, sobre todo a su hermana, que cada minuto se altera más por el pasado y, sobre todo, por el recuerdo de su madre y la obsesión con la maldición de que todos a su alrededor caerían en desgracia.

EL PADRE DE INCI AGONIZA

El padre de Inci agoniza en el hospital. Le faltan dedos de las manos, le cuenta Ege a la locutora de radio, antes de que el hombre sea llevado de urgencia al hospital. Inci no se conmueve antes ni cuando va a la habitación para hablarle y mostrarle su desprecio por el pasado. “No puedo perdonarte, ni ahora ni nunca”, le dice la protagonista. A pesar de su dureza, fuera del cuarto, se desmaya y es sostenida por Han y Esra.

Inci llega al hospital donde su padre está grave; pero ella decide no perdonarle (Foto: OGM Pictures)

EL SECRETO DE HAN

Mientras que Han, en otro momento, le revelará a Safiye un secreto que tenía guardado desde que era pequeño. Él se encargó de escribir una carta de despedida, haciéndose pasar por Naci, para que ellos rompieran su relación sentimental. “Mamá me dijo que si no lo hacía, te irías para siempre”, le explica Han a Safiye, quien después de los eventos con Naci ha estado limpiando más su hogar, desesperada.

LA DECISIÓN DE SAFIYE

En los nuevos capítulos de “Inocentes”, Safiye tomará una decisión con respecto a Naci. Primero, el profesor le explica que no está casado, aprovechando una oportunidad que Han le ha dado. “Gülben me dijo que se confundió al ver la alianza en mi mesilla y que te contó que tenía esposa. Eso no es verdad, solo tú existes para mí. Dime que me quede y lo haré”, le explicó en la habitación de las bolsas. Sin embargo, Safiye lo rechaza por la memoria de su madre.

Pero la situación cambió después de que Han le contara a Safiye el secreto de la carta falsa, lo que ocasionó que Naci ya no la esperara más. Por ello, Safiye dibuja una paloma en la ventana y Naci entiende el mensaje de que hay una posibilidad de que estén juntos. Aunque todavía hay un tema por resolver: la presencia de una desconocida que le cierra el paso.