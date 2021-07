Tras el éxito de las novelas turcas como ’'Mujer’' y ’'Loves is in the air’', las cadenas de televisión continúan apostando por nuevos proyectos. Esta vez, una nueva serie llegará a las pantallas de la mano de Atresmedia en España. Se trata de ’'Inocentes’', el show que está arrasando en Latinoamérica con su atractiva trama.

También conocida como ’'Almas heridas’', el programa está inspirado en hechos reales. Si bien cuenta la historia de una pareja que está destinada al amor, el tema principal de la serie son las enfermedades psicológicas de sus personajes, a raíz de una complicada y triste infancia.

Estrenada en el 2020, la novela está ambientada en Estambul y tiene como guionistas a Deniz Madanoğlu y Rana Mamatlıoğlu, quienes se basaron en la novela Madalyonun içi (Dentro del medallón), de Gülseren Budayıcıoğlu. A continuación, conoce más de este drama.

¿ DE QUÉ TRATA ’'INOCENTES’'?

’'Inocentes’' narra la vida de Han, un exitoso hombre que vive para mantener a su padre enfermo y sus dos hermanas mayores Safiye y Gulben, quienes tienen una obsesión con la limpieza.

Por otro lado, Inci es una joven con problemas de dependencia que vive con su hermano y abuelo, después de sufrir el abandono de su madre. Ella intenta estar siempre con todos y es incapaz de terminar la relación tóxica que mantiene con Uygar, su novio alcohólico.

Los caminos de ambos se unen en un accidente de tráfico, donde Inci socorre a Han y lo lleva a un hospital. Esta pareja no será del agrado de la familia del joven, quienes tendrán que superar muchos problemas para alcanzar la felicidad.

EL TRAILER DE ’'INOCENTES’'

Conocida en Turquía como “Masumlar Apartmanı”, la serie se estrenó el 15 de septiembre del 2020. Esta nueva propuesta está dirigida por Çağrı Vila Lostuvalı y Çiğdem Bozali, quienes esperan no solo llegar a una amplia audiencia, sino tocar con sinceridad la realidad de estas historias humanas.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES?