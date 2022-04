Birkan Sokullu, Ezgi Mola y Merve Dizdar son los protagonistas de “Inocentes”, la telenovela turca que es un éxito en España y que cada semana mantiene en expectativa al público con las vivencias de Han, Gülben y Safiye, tres hermanos que se enfrentan a sus miedos y fobias.

El drama turco, titulado originalmente “Masumlar Apartmani”, está basado en una sección del libro “The Inside of the Medallion” del psiquiatra Gülseren Budaıcıoğlu. La ficción aborda como tema principal la salud mental de sus personajes y cómo lidian para superar sus problemas.

La ficción, también conocida como “Almas heridas”, se emite en España desde julio de 2021 a través de la señal de Antena 3 y a partir de entonces se ha convertido en la favorita de la cadena de televisión. Si eres seguidor de “Inocentes”, aquí te contamos las cinco cosas más importantes que pasaron en la semana del 18 al 19 de abril.

Birkan Sokullu, Ezgi Mola y Merve Dizdar son los protagonistas de la telenovela turca “Inocentes” (Foto: OGM Pictures)

5 COSAS QUE PASARON ESTA SEMANA EN “INOCENTES”

1. La idea de Esat para mejorar su matrimonio con Gülben

Gülben y Esat llevan muy poco tiempo casados, y los que tendrían que estar siendo los días más felices de su vida, se están convirtiendo en una auténtica pesadilla. Los miedos y fobias de la joven se entrometen en la relación y la convivencia cada vez es más difícil.

Es por ello que Esat toma una decisión: le propone a Gülben ir a vivir a la casa que ella quería. De esta forma su mujer estará cerca de su familia y podrá acostumbrarse a su vida nueva. Al escuchar esto, Gülben se lanza sobre los brazos de su marido mientras llora de emoción.

2. La brutal paliza de Han a un desconocido

El pasado escalofriante de Han ha hecho que ahora tenga una gran obsesión por la basura y que por las noches busque “tesoros” entre los deshechos de la ciudad. La última vez que volvió a los cubos de basura encontró a un desconocido en el mismo lugar donde él suele estar.

“Este es mi sitio, búscate otro”, le dice Han al ver su basura amenazada. Pero el hombre no está dispuesto a marcharse y los dos acaban envueltos en una agresiva pelea. Han, fuera de control, le da una brutal paliza al desconocido.

3. La reconciliación de Han y Ceylan

Después de tantas idas y venidas y de haber pasado por momentos muy duros, Han y Ceylan han dejado su orgullo atrás y han conseguido reconciliarse. La pareja vuelve a estar junta otra vez y darse una nueva oportunidad.

Han decide visitar el apartamento de Ceylan y así ayudarla con todas las cosas que tenía embaladas pues iba a mudarse a Estados Unidos. Sin embargo, la joven da marcha atrás cuando el empresario le pide que se quede y lo vuelvan a intentar.

4. Gülben consigue dar un paso adelante para mejorar su relación con Esat

Mientras Esat está tumbado en el sofá viendo un partido de fútbol, aparece Gülben con una propuesta que lo deja sorprendido: “¿Me haces un hueco a tu lado?”, le pide su mujer. El joven no sabe cómo actuar, no se esperaba esta reacción de su mujer y no quiere que se sienta incómoda o se arrepienta.

Entre los dos colocan todo para que Gülben esté a gusto y no le invadan sus miedos. “He venido porque quiero ver el partido contigo”, le explica. La joven se fuerza para superar sus miedos y acercarse a su marido, incluso se atreve a abrazarle para que no se caiga.

Esat está tumbado en el sofá viendo un partido de fútbol, aparece Gülben y le propone acompañarlo (Foto: OGM Pictures)

5. Naci le enseña a Safiye la casa en la que podrían vivir juntos, pero ella no reacciona bien

Después de tanto tiempo, parece que la relación entre Naci y Safiye empieza a mejorar. Hace poco, ella aceptaba casarse con él y ahora, Naci le enseña las fotos de una hermosa casa en la que podrían vivir juntos.

Naci, ilusionado, le explica que en esa hermosa casa podrían pasar compartir su vida y le confiesa que ya ha dado la fianza: “puede ser nuestra casa”, le explica a su futura mujer. Sin embargo, pronto se da cuenta de que Safiye no está tan emocionada. “Me encanta, pero no puedo vivir allí”, dice ella que aún no se ve preparada para irse de casa y alejarse de su familia.