La telenovela turca “Inocentes” estrenó nuevos episodios esta semana, del 24 al 25 de enero, donde Han e Inci se han enfrentado a momentos cargados de mucha tensión. La produccion otomana es todo un exito de audiencia en España, donde se emite por la señal de Antena 3 y el público sigue atento a cada detalle de esta historia.

“Masumla Apartmani”, titulo iriginal de la ficcion, no solo es una de las más vistas en Turquía, sino también en España donde llegó por primera vez el pasado 22 de julio de 2021. Desde entonces se convirtió en una de las historias más vistas de Antena 3 y cada semana sorprende más a la teleaudiencia.

La también conocida “Almas heridas” no solo narra una historia de amor tradicional, también aborda el tema de los problemas de salud mental a través de sus personajes. Si eres seguidor de esta telenovela turca, aquí te contamos las cinco cosas más importantes que ocurrieron esta semana, del 24 al 25 de enero.

"Inocentes" está protagonizada por los actores Birkan Sokullu y Farah Zeynep Abdullah (Foto: OG Medya)

5 COSAS QUE PASARON ESTA SEMANA EN “INOCENTES”

1. Safiye descubre que Naci estuvo retenido por Han

Cuando Naci le asegura a Han que no le va a contar a Safiye que estuvo retenido por él, desafortunadamente en ese mismo momento aparece la hermana del empresario y escucha todo: “Me hiciste creer que estaba loca”, arremete contra Han.

Han intenta justificar su acto cruel asegurando que lo hacía por no verla sufrir, mientras Safiye se culpabiliza de no haberse dado cuenta de que Naci estaba cerca de ella: “Has estado aquí y no he podido salvarte”, dice.

Safiye descubre que Naci estuvo retenido por Han (Foto: OGM Pictures)

2. Naci da a Han una nueva oportunidad a cambio de la felicidad de Safiye

Han se siente muy mal después de que Safiye descubrió que fue él quién tenía encerrado a Naci en el sótano. Mientas reflexiona, Naci aparece para proponerle algo inédito: “Te doy otra oportunidad, los seres humanos cometen errores”. El empresario no puede creerse que el profesor le perdone todo el daño que le ha hecho.

Sin embargo, Naci le advierte de una cosa: “Esto lo hago por Safiye”, ya que a él le va a perder por su enfermedad mortal, pero a su hermano debe tenerlo para siempre.

Naci da a Han una nueva oportunidad a cambio de la felicidad de Safiye (Foto: OGM Pictures)

3. La advertencia de Naci que hace saltar las alarmas a Inci

Después de salir del sótano donde estaba retenido por Han, Naci está disfrutando de su libertad. El profesor aprovecha la ocasión de que Inci está sola para hablar con ella y confesarle que su marido está perdiendo la cordura: “Han necesita ayuda”, le dice.

Inci, convencida de que ya está recibiendo ayuda de una psiquiatra, cuestiona la afirmación de Naci. Sin embargo, algo hace estallar por los aires la relación entre Han e Inci que, una vez más, está en peligro: “Tal y como eres no serás padre en la vida”.

La advertencia de Naci que hace saltar las alarmas a Inci (Foto: OGM Pictures)

4. La decisión de Neriman ante las provocaciones de Gamsé

Neriman está cansada de las continuas provocaciones de Gamsé, la amiga que se sintió traicionada por ella y por Ege al descubrir que mantenían una relación a sus espaldas. La joven no va a aguantar más sus malostratos y saca su orgullo: “Nos vamos a casar y tú te vas a quedar sola”, dice firmemente.

La decisión de Neriman ante las provocaciones de Gamsé (Foto: OGM Pictures)

5. Safiye, entre la espada y la pared por Naci

Safiye ha visto una pequeña luz al final del túnel después de enterarse que existe una posibilidad de que Naci se cure de su enfermedad. Para ello, debe aceptar un tratamiento que se encuentra en Estados Unidos, algo que el profesor parece no estar dispuesto a hacer.

Safiye va a hacer todo lo posible para que Naci cambie de idea: “No permitiré que te mueras”. Pero Naci, que no quiere viajar solo a un país desconocido y enfrentarse a un tratamiento incierto, le propone a la joven que lo acompañe: “¿Si decido ir vendrías conmigo?”, le dice.