La telenovela turca “Inocentes” estrenará su episodio 67 en su país de origen por la señal de TRT 1. Esta semana, la exitosa producción nos mostrará nuevas sorpresas en la vida de Han, Safiye y Gülben, interpretados por los actores Birkan Sokullu, Ezgi Mola y Merve Dizdar, respectivamente, en los papeles protagónicos.

El drama turco, titulado originalmente “Masumlar Apartmani”, es una adaptación de la sección “Trash Apartment” de la novela The Inside of the Medallion de Gülseren Budaıcıoğlu, publicada en 2004.

La ficción, también conocida como “Almas heridas”, se estrenó en Turquía el 15 de septiembre de 2020 y desde entonces llamó la atención del público con una peculiar trama que explora la salud mental a través de sus personajes. Si eres seguidor de “Inocentes”, aquí te contamos cómo ver el episodio 67 de su segunda temporada por la señal de TRT 1.

El actor turco Birkan Sokullu interpreta a Han en "Inocentes" (Foto: OGM Pictures)

¿CÓMO VER ONLINE EL CAPÍTULO 67 DE “INOCENTES”?

El capítulo 67 de la telenovela turca “Inocentes” se emitirá en Turquía el martes 19 de abril de 2022 a las 20:00 horas (hora local) a través del canal TRT 1.

El episodio en mención también puede ser visto en el canal oficial de YouTube de la serie turca “Masumlar Apartmani” de manera online y subtitulada al español y otro idioma disponible en dicha plataforma.

Cabe señalar que el capítulo de “Inocentes” se podrá ver en su versión doblada cuando llegue a España a través de la señal de Antena 3, el canal de televisión que tiene los derechos de trasmisión en la actualidad.

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 67 DE “INOCENTES?

En el capítulo 67 de “Inocentes” veremos que la paciencia de Safiye se pone a prueba con la presencia de un perro en su hogar. La joven se ve acorralada por el deseo de Han y Hikmet de tener una mascota en casa.

Hikmet está decidido a no regalar al perro, mientras que Han es el único que apoya la decisión de su padre de mantener al animal en casa. Incluso, ante la desaprobación de Safiye, Han advierte que él se irá si la mascota también se va. ¿Cómo reaccionará Safiye ante la idea de vivir en la misma casa con el perro?

Gülben, por otro lado, comenzó a superar algunas cosas por su cuenta y también vemos que Safiye empieza a firmar la paz con su madre y los recuerdos dolorosos.

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO 66 DE “INOCENTES”?

Ceylan, quien fue llevado al hospital justo después de su accidente, hace que Han esté extremadamente preocupado. Al mismo tiempo, Han, que se culpa a sí mismo por todo lo sucedido, lucha con el sentimiento de culpa.

Las consecuencias del accidente son graves no solo para ellos, sino también para los demás. Esta situación hace que Han busque refugiarse de nuevo en la basura. Un encuentro que tuvo aquí abrirá una nueva página en su vida.

Gülben, que está dando pasos firmes hacia la recuperación, comenzó a preocuparse tanto por Safiye como por Han. Durante todos estos eventos, lo que hizo su padre Hikmet afecta inmensamente a Safiye.

Memduh, por otro lado, quiere pasar el día con su nieta Ege en lugar de conocer el resultado de la biopsia.