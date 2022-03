La telenovela turca “Inocentes” es una de las más vistas en España, donde se emite por la señal de Antena 3. Y es que la producción otomana cautivó al público con una original historia que cuenta con las actuaciones de los actores Ezgi Mola, Birkan Sokullu y Merve Dizdar.

La trama presenta altas dosis de drama y giros en la historia que mantienen en la expectativa a la audiencia. “Inocentes” llamó la atención porque no solo narra la historia de amor de Inci y Han, sino también aborda los problemas de salud mental a través de sus personajes.

Desde que llegó a España, en julio de 2021, la telenovela turca “Inocentes” se ha convertido en todo un éxito de la pantalla chica. Si eres seguidor de esta telenovela turca, te contamos las cinco cosas más importantes que ocurrieron esta semana, del 7 al 8 de marzo, por Antena 3.

5 COSAS QUE PASARON ESTA SEMANA EN “INOCENTES”

1. Gülben se confiesa con Safiye

Gülben se atormenta por lo ocurrido en casa de Esat y su ataque de ansiedad al ver que allí estaba todo demasiado sucio. La joven le cuenta a su hermana Safiye lo ocurrido y ella intenta animarla pero Gülben se derrumba y le dice que no quiere vivir ahí.

“Quiero vivir aquí y no en una casa extraña”, le dice Gülben entre lágrimas y le cuenta a su hermana que intentó ir al psiquiatra para poder superar sus miedos, pero que fue incapaz: “Quiero curarme y ser feliz”.

Safiye intenta consolar a su hermana, mientras que Gülben le pide que no se aleje de su lado: “Quiero vivir contigo. Por favor, no me dejes”.

Gülben se confiesa con Safiye (Foto: OGM Pictures)

2. Rüya se arma de valor y se enfrenta a su padrastro

Rüya salió huyendo de su casa por culpa de Vedat, su padrastro, y cuando le confesó a su madre todo lo que su marido le hizo, ella no creyó ni una palabra a su hija: “Pregúntale a tu marido, solo entonces entenderás porque no quiero volver a ese infierno”.

Ahora, Vedat se presenta en el edificio y le insiste a Rüya en que vuelva a casa: “Volvamos a ser una familia”. Peor la joven le grita que no quiere volver a verlo más: “Aléjate de mí. No me toques”, a lo que su padrastro le responde qué está loca: “Eres guapa y tienes buen cuerpo”, le dice sin darse cuenta de que Han está en la escalera escuchándolo todo.

Luego Vedat regresa a su casa y se encuentra su piscina teñida de rojo y en el agua, un barco de papel flotando con un mensaje: “La próxima vez será tu sangre. Quiero que te alejes de Rüya”.

Rüya se arma de valor y se enfrenta a su padrastro (Foto: OGM Pictures)

3. La promesa de Hikmet a sus hijos

Hikmet pregunta a sus hijos qué es lo que está pasando con Gülben y le cuentan que habían propuesto a Esat la idea de vivir en el mismo edificio y que a él esa idea no le gustó mucho. El hombre dice que eso no es una buena idea y que casarse es la única oportunidad que tiene Gülben de salvarse: “¿Qué queréis traer otra víctima a esta casa?

El patriarca no quiere que sus hijas acaben atrapadas en esa casa: “Temo que mis hijas acaben igual de mal que su madre”, les dice enfadado explicando que la vía de escape de Neriman es la universidad, la de Safiye es Naci y de Gülben es Esat.

“Quiero que os caéis con alguien que os quiera y que no os quedéis solas por la locura que heredasteis de vuestra madre”, sigue explicando Hikmet. Luego, el hombre les hace una promesa a sus hijos: “A partir de ahora haré todo lo posible para que no haya más sufrimiento en esta casa”.

La promesa de Hikmet a sus hijos (Foto: OGM Pictures)

4. Rüya intenta besar a Han

Tras escuchar las desafortunadas palabras de Vedat hacia Rüya en el portal, Han decidió gastarle una broma al padrastro de la joven para darle una lección.

Cuando Rüya se entera de que fue Han quien le gastó la broma a su padrastro, se lo agradece intentando darle un beso y diciéndole que tanto ella como él tienen bastantes cosas en común: “Los dos somos bastante parecidos. ¿Por qué no quieres darte cuenta?”.

Un beso no correspondido por parte de Han: “Te lo he dicho muchas veces. No quiero”, a lo que Rüya le pregunta que, si es por Ceylan, y Han, sorprendido, le contesta que cómo lo sabe. Entonces la joven le responde que sabe todo sobre él.

Rüya intenta besar a Han (Foto: OGM Pictures)

5. Gülben y Esat se reconcilian con un tímido beso

Tras la última discusión entre Gülben y Esat sobre dónde iba a vivir la pareja recién casada, la situación regresó a la calma. La joven, que en un inicio no quería vivir en casa de su prometido, ha cambiado de opinión tras una dura conversación con Hikmet

“Quiero pedirte perdón. Lo decidimos sin contar contigo”, se justifica Gülben por haberle insistido en que ambos se mudasen al piso de abajo del edificio. Esat, que no puede ocultar su alegría, le pregunta a Gülben si ella también quiere ir a vivir con él a su casa, a lo que su prometida le responde que sí, pero con una condición: “Si pintamos de rosa la habitación”.

Esat demuestra su alegría y felicidad con un inesperado beso en la mejilla a su sorprendida Gülben: “Pintaremos un arcoíris, si tú quieres”.