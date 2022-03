¿Qué pasará esta semana en “Inocentes”? La telenovela turca también conocida como “Almas heridas” ha logrado impactar al público de varios países con la historia de Inci y Han, una pareja que tendrá que sobrellevar su vida con algunos problemas que los persiguen. La ficción llegó a España en septiembre del 2021 y es transmitida por Antena 3. Entérate qué sorpresas traerá el drama otomano para esta semana.

La telenovela “Inocentes” (“Masumlar Apartmani”, en su idioma original), está basada en una sección del libro “The Inside of the Medallion” del psiquiatra Gülseren Budaıcıoğlu y cuenta con el protagonismo del actor Birkan Sokullu y la actriz Farah Zeynep Abdullah, quienes interpretan a Han e Inci, respectivamente.

Antena 3 transmite la telenovela "Inocentes" los días lunes y martes (Foto: OG Medya / OGM Pictures)

El drama otomano logró conquistar al público turco desde su estreno el 15 de septiembre del 2020. Debido a su gran aceptación en su país de origen pudo cruzar fronteras y llegar a España, Estados Unidos y algunas naciones de América Latina.

En el caso de España, “Inocentes” se ha convertido en una de las más vistas y los fans de la producción turca esperan con ansias cada semana por los nuevos episodios.

La historia de Han e Inci en "Inocentes" han cautivado al público (Foto: OG Medya / OGM Pictures)

5 COSAS QUE PASARÁN EL LUNES 7 Y MARTES 8 DE MARZO EN “INOCENTES”

La telenovela “Inocentes” o también conocida como “Almas heridas” es transmitida los lunes y martes a través de la señal de Antena 3. En ese sentido, te mostramos todo lo que ocurrirá durante los días lunes 7 y martes 8 de marzo.

5. Ceylán quiere ver a Han

Ceylán le envía un email a Han donde le solicita verse antes que ella se aleje para siempre de la ciudad.

“Me voy mañana y quiero saber cómo estás”, escribió Ceylán.

El hombre decide no responder y, por el contrario, va directamente a la casa de su expareja donde recuerdan algunos momentos que vivieron juntos donde también está incluida una discusión. Pero Han también agarra un objeto que él considera importante y se lo lleva.

Han y Ceylán en la telenovela "Inocentes" (Foto: OG Medya / OGM Production)

4. La discusión de Rüya y Vedat

Cuando Han vuelve a su vivienda, se da cuenta que Rüya y Vedat discuten. Es allí donde el hombre le recomienda que vuelva a casa junto a su madre.

“Ella te echa mucho de menos. Necesita que estés a su lado y he venido para cumplir con su voluntad”, dice Han. A pesar de esto, la mujer no oye las súplicas señalando que nunca volverá a estar cerca de él.

3. ¿Quién escribió una extraña carta?

Por otro lado, luego de mucho tiempo de ausencia Vedat vuelve a su mansión pero lo que encuentra es una piscina teñida de rojo sangre. Lo que se puede ver es que en el agua flota un barco de papel con el mensaje: “Aléjate de Rüya o te arrepentirás”.

Pero luego recibe la llamada de su madre quien le cuenta todo lo sucedido. Es así como la joven piensa que fue Han el de la broma. “Aunque te niegues a admitirlo, tú y yo nos parecemos mucho más de lo que crees. Ya te darás cuenta”, se lee en el papel.

2. Esat rechaza la actitud de Han

Quien tampoco la pasará bien es Gülben debido a que sufrirá un ataque de ansiedad cuando Esat la invita a conocer su vivienda, pero cuando vuelve a su piso, desata su furia con Safiye con quien las cosas no andan muy bien.

“Aquí es donde me siento yo misma”, expresa. Sin embargo, Han observa la situación de su hermana y opta regalarle a ella y a Esat un piso en su mismo edificio como regalo de bodas. A pesar que puede ser un buen regalo Esat no toma con buen ánimo esto, pues, no le parece correcto que su cuñado se entrometa en sus cosas.

Esat y Safiye en la telenovela "Inocentes" (Foto: OG Medya / OGM Production)

1. Naci desilusiona a Safiye

Luego que Naci regresa a casa tras someterse a un tratamiento en Estados Unidos, está confiado en que la relación con Safiye podría ir de los mejor debido a que le envió cartas e hizo varias llamadas. Por su parte, Safiye mostró su nerviosismo cuando Naci le pidió conversar con ella. La mujer ilusionada pensó que le entregarían el anillo de compromiso.

Pero Safiye quedará sorprendida cuando Naci le dice que quería abrir una librería. Los sueños de la mujer se rompieron. Esto molesta a Han quien acude a hablar con el hombre.

“Safiye es una mujer con el corazón roto”, expresa Han.