¿Qué horario tiene “Inocentes”? La telenovela turca “Almas heridas” se ha consolidado como una de las historias más vistas de la pantalla chica por su particular trama que explora la salud mental de sus personajes. La serie es protagonizada por Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar y Farah Zeynep Abdullah, quien salió de la serie por este motivo, y estrenará nuevos capítulos esta semana.

La producción otomana está basada en la sección “Trash Apartment” de la novela “The Inside of the Medallion” del psiquiatra Gülseren Budaıcıoğlu, quien se basa en sus experiencias de consultorio para construir sus personajes.

De esta manera, la novela consiguió ganarse un lugar dentro de las preferidas de la pantalla chica, con una impactante trama llena de emociones y sorpresas.

Así, la telenovela llegó a España, a través de la señal de Antena 3, y emitirá capítulos durante esta semana. Conoce aquí qué lugar tendrá en la programación diaria.

Birkan Sokullu como Han en la telenovela turca. (Foto: OG Medya)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “INOCENTES” DURANTE ESTA SEMANA?

La telenovela “Inocentes” se emite en España por medio de la señal de Antena 3, los lunes y martes, de acuerdo a su parrilla televisiva actualizada de la semana del 7 al 11 de marzo.

Por ello, este lunes 7 y martes 8 de marzo, la producción también conocida como “Almas heridas”, aparecerá en el mencionado canal de televisión en el horario de las 22:45 horas, según información oficial del canal español.

El canal de televisión estrenó la serie otomana “Masumlar Apartmani” en julio de 2021 como reemplazo de la exitosa “Mujer” (“Kadin”), protagonizada por la reconocida actriz Özge Özpirinçci como la heroína Bahar.

Lunes 7 de marzo a las 22:45 horas.

Martes 8 de marzo a las 22:45 horas.

¿QUÉ PASARÁ EN LOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS DE “INOCENTES”?

En los próximos capítulos de “Inocente” se verá cómo Naci intentará arreglar su situación con Safiye tras haberla ilusionado con una gran noticia. La hermana de Han pensó que se trataba de un anillo de compromiso, pero la realidad era que su pareja anunciaba su próxima librería en el barrio.

Safiye durante su reencuentro con Naci en "Inocentes". (Foto: OG Medya)

¿DE QUÉ TRATA ‘’INOCENTES’'?

Además, esto es lo que se sabe de la trama de ‘’Inocentes”. La telenovela narra la vida de Han, un exitoso hombre que vive para mantener a su padre enfermo y sus dos hermanas mayores Safiye y Gulben, quienes tienen una obsesión con la limpieza.

Por otro lado, Inci es una joven con problemas de dependencia que vive con su hermano y abuelo, después de sufrir el abandono de su madre. Ella intenta estar siempre con todos y es incapaz de terminar la relación tóxica que mantiene con Uygar, su novio alcohólico.

Los caminos de ambos se unen en un accidente de tráfico, donde Inci socorre a Han y lo lleva a un hospital. Esta pareja no será del agrado de la familia del joven, quienes tendrán que superar muchos problemas para alcanzar la felicidad. MÁS DETALLES AQUÍ.