No te imaginas lo que pasó esta semana en “Inocentes”, la telenovela turca que se ha ganado a la audiencia con su interesante trama de personajes con trastornos mentales, que el amor los ha hecho luchar para poder encajar mejor en la sociedad. Entérate qué ha pasado en los capítulos 65 y 66, que emitió Antena 3 el 28 de febrero y al 1 de marzo.

El melodrama es protagonizado por Han y sus hermanas Safiye y Gülben, interpretados por los actores Birkan Sokullu, Ezgi Mola y Merve Dizdar, respectivamente, quienes en los últimos capítulos han experimentado muchas emociones, como tristezas y alegrías.

El drama, titulado originalmente “Masumlar Apartmani”, se estrenó el pasado 15 de septiembre de 2020 en Turquía y desde entonces se ha convertido en todo un éxito de audiencia. Esta historia llamó la atención del público pues no solo narra la historia de amor de Inci y Han, que finalmente terminó en desgracia, también aborda los problemas de salud mental a través de sus personajes.

¿CUÁLES CON LAS 5 COSAS QUE PASARON ESTA SEMANA EN “INOCENTES”?

Conoce lo que sucedió el 28 de febrero y 1 de marzo en la “Masumlar Apartmani” por Antena 3.

1. El reencuentro de Naci y Safiye

Desde que Naci y Safiye se dijeron adiós en una emotiva despedida, la hermana mayor de Han no hace más que imaginarse cómo será el reencuentro con su amado y pensaba que le iba a pedir la mano en matrimonio, como a su hermana Gülben. Cuando el profesor llegó con un ramo de flores en la mano y, ante la mirada emocionada de Safiye, le dice que ha tomado una decisión y que no puede esperar más. Naci le dice que pondrá una librería y ella se queda muda y luego se pone a llorar. Naci se marcha.

2. Todo salió mal en la pedida de mano de Esat a Gülben

Esat acude con sus padres a proponerle matrimonio a Gülben con una romántica sorpresa repleta de música, baile y con anillo incluido. Cuando llega el esperado momento, Gülben se hace orina cuando estaba sentada en el sillón, debido a la presión que sentía. Entró en crisis y botó a los invitados. Esat, que se percató de ello, salió del apartamento en estado de shock.

3. Esat le pide a Gülben ir a terapia

Han le explica a Esat el problema de Gülben, que se hace pis cuando tiene una crisis nerviosa. El empresario le dice a su amigo que está en todo su derecho de dejar a su hermana si lo considera, pero le asegura que nunca encontrará a otra mujer que lo quiera tanto. Esat, tras reflexionar, le dice a Gülben que lo que siente por ella está por encima de su trastorno. Eso sí, le pide que vaya al psicólogo para curarse y poder tener una vida normal juntos. La joven, luego de hablar con Han, acepta y se reanudan los planes de boda.

4. Gülben celebra la Noche de Henna’

Tras lo ocurrido en su casa cuando iba a hacerse oficial esa pedida de mano entre las dos familias, Gülben se ha reconciliado con Esat y por fin ya han empezado con los preparativos para lo que, sin duda, será la boda del año. Pero antes ha celebrado la ‘Noche de Henna’, y las hermanas de Gülben, incluso Safiye, sus amigas, la madre de Esat y sus cuñadas han participado de este tradicional evento en Turquía. Gülben, que no podía estar más feliz y emocionada, no ha parado de bailar y cantar mientras lucía un espectacular vestido de color rojo.

5. Ceylan y Rüya detrás de Han

Safiye le cuenta a Han que Ceylan, su exnovia, ha llamado preguntando por él. Su hermano, muy desconcertado, espera que no le haya dado ninguna información sobre él y le pide que no se entrometa en su vida. De otro lado, Han se da cuenta que Rüya, quien sigue obsesionada con él, lo persigue. Siempre está pendiente de todo lo que hace y él decide enfrentarla y preguntarle: “¿Por qué me estás siguiendo?”. Ella solo lo niega y dice que solo ha sido una coincidencia.

¿DE QUÉ TRATA “INOCENTES”?

“Inocentes” narra la vida de Han, un exitoso hombre que vive para mantener a su padre enfermo y sus dos hermanas mayores Safiye y Gulben, quienes tienen una obsesión con la limpieza.

Por otro lado, Inci es una joven con problemas de dependencia que vive con su hermano y abuelo, después de sufrir el abandono de su madre. Ella intenta estar siempre con todos y es incapaz de terminar la relación tóxica que mantiene con Uygar, su novio alcohólico.

Los caminos de ambos se unen en un accidente de tráfico, donde Inci socorre a Han y lo lleva a un hospital. Esta pareja no será del agrado de la familia del joven, quienes tendrán que superar muchos problemas para alcanzar la felicidad, la cual termina en tragedia.