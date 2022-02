“Inocentes” es unas de las telenovelas turcas más vistas a nivel internacional. La producción otomana, titulada originalmente “Masumlar Apartmani”, ha logrado conquistar al público gracias a su gran historia y talentosos actores, entre los que destacan Ezgi Mola, quien da vida a Safiye en “Almas Heridas”.

Safiye es uno de los personajes principales de “Inocentes”. Ella es la hermana mayor de Han y quien más tensión genera en la familia. Heredó de su madre su obsesión por la limpieza, la moral estricta y anticuada, además es obsesiva compulsiva. Su historia de amor con Naci saca a la luz su lado más sensible, pero tendrá que lidiar con algunos obstáculos en el camino.

Ezgi Mola se ha ganado los aplausos del público y la crítica por su interpretación de Safiye, demostrando que estaba calificada para el papel. Sin embargo, se dio a conocer que se había pensado en otra actriz para que interprete este personaje. ¿De quién se trata? La intérprete turca Bennu Yıldırımlar, quien inicialmente estaba en los planes de la producción de “Inocentes”.

Bennu Yıldırımlar es una actriz turca conocida por su trabajo en televisión (Foto: Bennu Yıldırımlar/ Instagram)

¿QUIÉN ES BENNU YILDIRIMLAR, LA ACTRIZ QUE RECHAZÓ EL PAPEL DE SAFIYE EN “INOCENTES”?

Bennu Yıldırımlar es una actriz turca conocida por su trabajo en televisión. Ha destacado por sus papeles en series como “Umutsuz Ev Kadınları” y “Yaprak Dökümü”.

Según reportó el portal Posta Newspaper, el productor de la serie “Inocentes” primero le hizo una oferta a Bennu Yıldırımlar para interpretar el papel de Safiye en la ficción. Sin embargo, la actriz rechazó la oferta porque quería probar algo diferente al drama.

“Siempre interpreté drama. No quiero jugar más”, dijo la actriz Bennu Yıldırımlar rechazando el papel en “Inocentes”, serie turca protagonizada por Farah Zeynep Abdullah y Birkan Sokullu.

Bennu Yıldırımlar estudió en Erenköy Kız Lisesi y se graduó en el Conservatorio Estatal de la Universidad de Estambul en 1990. De 1990 a 1991, obtuvo experiencia en el Instituto de Educación de Adulto de Westminster en Londres.

Yıldırımlar fue elegida ‘La nueva actriz más prometedora’ en el 6 ° Festival de Cine de Ankara por su papel en Ağrıya Dönüş en 1994. En 1999, recibió el premio ‘Mejor actriz’ Sadri Alışık por su actuación en la película Kaç Para Kaç.

Luego de que Bennu Yıldırımlar rechazó el papel, la actriz Ezgi Mola fue convocada para interpretar a Safiye en el drama, papel que ha venido realizando a lo largo de dos temporadas.

Actualmente “Inocentes” está emitiendo su segunda temporada en Turquía por la señal de TRT 1. La serie trata sobre el estado psicológico de cuatro hermanos que viven en un mismo apartamento en Estambul y la vida que los rodea.

“Masumlar Apartmani” es una adaptación de la sección “Trash Apartment” de la novela The Inside of the Medallion de Gülseren Budaıcıoğlu, publicada en 2004.