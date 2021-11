¿A qué hora ver “Inocentes” por Antena 3? La telenovela turca, que cuenta la historia de Han (Birkan Sokullu) e Inci (Farah Zeynep Abdullah), ha conquistado a la audiencia española por su particular trama, que está inspirado en experiencias reales de pacientes de salud mental. En sus capítulos finales, el melodrama da un inesperado y los protagonistas están más distanciados que nunca. ¿Se reconciliarán?

El drama turco, titulada “Masumlar Apartmanı” en su idioma original, desde su debut del 15 de septiembre de 2020, está entre los programas favoritos del público otomano, pero también del de otros continentes, donde ha replicado su éxito rápidamente.

“Masumlar Apartmani” está basada en el libro “The Inside of the Medallion”, específicamente en el capítulo titulado “Trash Apartment”, del psiquiatra Gülseren Budaıcıoğlu, publicada en 2004. El especialista cuenta una serie de historias basadas en su experiencia con diversos pacientes.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “INOCENTES” DE ESTA SEMANA?

La novela turca “Masumlar Apartmani”, conocida en español como “Inocentes” o “Almas heridas” se emitirá, a través de Antena 3, en el siguiente horario:

Lunes 8 de noviembre a las 10: 45 P.M.

Lunes 9 de noviembre a las 10: 45 P.M.

¿Cómo ver la telenovela online? Sus episodios nuevos también se pueden ver de manera online y en directo a través Atresplayer Premium. La plataforma de streaming cuenta con todos los episodios aparecidos en el canal, así como los que se van a estrenar y hasta tiene adelantos exclusivos para los usuarios suscritos.

¿QUÉ PASARÁ ESTA SEMANA EN “INOCENTES”?

Safiye busca restablecer el orden en su casa y le promete a Inci que va a mejorar para que Han no tenga la obligación de quedarse con ellas. ¿Qué dirá Inci? ¿Se mantendrá firme en su decisión? Safiye no soporta ver tan mal a su hermano. Han no digiere que su esposa lo haya dejado por seguir al cuidado de su familia y se encuentra en estado de miseria por no poder tener su vida de casado.

El empresario, quien padece el Síndrome de Diógenes, acude a un muladar donde le cuenta sus problemas a un maniquí, pero lo peor sucede cuando le llega la demanda de divorcio de Inci, ¿cómo reaccionará?

Han habla con un maniquí. El empresario pierde el control por la separación con Inci, quien ahora le pide el divorcio (Foto: Antena 3)

En medio de los esfuerzos de Safiye por restablecer su hogar, ella se entera de la verdad sobre la situación de Naci. ¿Podrá seguir adelante con su promesa?

¿DE QUÉ TRATA “INOCENTES”?

La novela turca cuenta cómo la pareja de Han e Inci intentan llevar su amor a pesar de las resistencias de sus familias, sobre todo la del protagonista. Sus hermanas ha sido diagnosticadas con el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y temen que el empresario las deje por su pareja

¿CUÁNTAS TEMPORADAS TIENE “INOCENTES”?

La primera temporada de “Inocentes” cuenta con un total de 37 episodios de 120 a 140 minutos y por su gran aceptación, tanto del público como de la crítica, fue renovada para una segunda entrega que fue estrenada el 14 de septiembre de 2021.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “INOCENTES”?