La telenovela turca “Inocentes” está cada vez más interesante. La audiencia está atrapada con la historia de Han (Birkan Sokullu) e Inci (Farah Zeynep Abdullah), pero también sigue a otros personajes como Esat. ¿Quieres conocer un poco más sobre el actor que lo interpreta? Aquí te lo contamos.

Esat es el compañero de trabajo y gran amigo de Han. El personaje ejerce una labor fundamental en la trama porque, a través de sus consejos, puede llegar a condicionar las decisiones que tome su amigo en un momento dado. Esat, además, siente atracción hacia Gulben, hermana de Han, y de momento las relaciones con el empresario no van muy bien. Si quieres saber cómo terminará esa amistad de años, debes seguir viendo la telenovela por Antena 3. En tanto, lo que si te podemos contar es quién es el actor que encarna al mencionado personaje.

¿QUIÉN ES UĞUR UZUNEL, QUE HACE DE ESAT EN “INOCENTES”?

El actor Uğur Uzunel nació el 12 de noviembre de 1988 en Esmirna, una de las ciudades más bonitas de Turquía. En la actualidad, tiene 33 años y ama a los animales. Durante su infancia vivió en el distrito de Bornova, uno de los barrios con más desarrollo económico e industrial de la zona, y que, además, cuenta con un gran patrimonio histórico y cultural gracias a las mansiones levantinas.

EDAD

33 años

PROFESIÓN

Se graduó de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Dokuz Eylul, Departamento de Artes Escénicas, Departamento de Actuación.

CARRERA

Uğur Uzunel se inició como actor con la serie de televisión “Heavy Roman New World”. También protagonizó muchas series de televisión y películas como “Ağır Roman Yeni Dünya”, “In Our Place”, “Hasta que tome mi aliento”, “Afili Ask”, “Love and Blue”. Sin embargo, “Inocentes” lo catapultó al éxito.

SEGUIDORES

Tiene 240,000 seguidores en red de Instagram.

AFICIONES

Al actor Uğur Uzunel le gusta la música, los viajes y el deporte.

MODELO

Uğur Uzunel hace las veces de modelo como embajador para distintas firmas de moda.

SOLIDARIO

El actor turco ayuda a causas solidarias. Apoyó a los damnificados del incendio que ocurrió en Turquía.

¿DE QUÉ TRATA ‘’INOCENTES’'?

‘’Inocentes’' narra la vida de Han, un exitoso hombre que vive para mantener a su padre enfermo y sus dos hermanas mayores Safiye y Gulben, quienes tienen una obsesión con la limpieza.

Por otro lado, Inci es una joven con problemas de dependencia que vive con su hermano y abuelo, después de sufrir el abandono de su madre. Ella intenta estar siempre con todos y es incapaz de terminar la relación tóxica que mantiene con Uygar, su novio alcohólico.

Los caminos de ambos se unen en un accidente de tráfico, donde Inci socorre a Han y lo lleva a un hospital. Esta pareja no será del agrado de la familia del joven, quienes tendrán que superar muchos problemas para alcanzar la felicidad.

¿CÓMO VER “INOCENTES” DE MANERA ONLINE?

La novela turca “Inocentes” se puede ver los lunes y martes en la señal de Antena 3, en España. Sin embargo, también cuenta con una opción para que los seguidores de la ficción puedan ver los nuevos capítulos de manera online y en directo a través de Atresplayer Premium. La plataforma de streaming cuenta con todos los episodios aparecidos en el canal, así como los que se van a estrenar y hasta tiene adelantos exclusivos para los usuarios.

FOTOS DE INSTAGRAM DE UĞUR UZUNEL