Después de que Disney y Pixar publicaran el teaser tráiler de la secuela de “Inside Out” (“Intensa-Mente” en Hispanoamérica y “Del revés (Inside Out)” en España), los fanáticos de la exitosa película animada están emocionados por volver a ver a Alegría, Tristeza, Furia, Temor y Desagrado en acción.

A ellos se sumará una nueva emoción propia de una Riley adolescente, Ansiedad, qué será interpretada por Maya Hawke. Pero ese no es el único cambio que incluye la película dirigida por Kelsey Mann y producida por Mark Nielsen, ya que no todos los miembros del elenco de voces original volverán para la nueva cinta.

Amy Poehler, Phyllis Smith y Lewis Black regresan como Joy, Sadness y Anger, respectivamente en “Inside Out 2″, mientras que Tony Hale y Liza Lapira reemplazan a Bill Hader y Mindy Kaling como Fear y Disgust.

Tony Hale y Liza Lapira reemplazan a Bill Hader y Mindy Kaling como Temor y Desagrado en "Inside Out 2" (Foto:Pixar)

¿POR QUÉ CAMBIARON LAS VOCES DE TEMOR Y DESAGRADO EN “INSIDE OUT 2″?

Aunque no hay ningún anuncio o declaración oficial de parte de las empresa productora ni de los actores involucrados, varios medios norteamericanos informan que, Bill Hader y Mindy Kaling no volverán a prestar sus voces a Temor y Desagrado por discrepancias discrepancias con el sueldo.

Todo parece indicar que Amy Poehler cobraría 5 millones de dólares mientras que al resto del reparto les han ofrecido 100.000 dólares sin bonificaciones. A pesar de que se entablaron algunas negociaciones, no llegaron a un acuerdo y ambos actores prefirieron rechazar el proyecto.

“Me lo pasé muy bien trabajando en ‘Inside Out’ y estoy segura de que ‘Inside Out 2′ será genial, pero no estoy trabajando en eso”, dijo la actriz conocida por sus papeles en “Virgen a los 40″, “The Office” y “The Mindy Project” a TheWrap en enero de 2023.

Por su parte, Bill Hade, reconocido por su participación en “Saturday Night Live”, “It: Capítulo dos” y por ser el cocreador y protagonista de la serie “Barry”, no ha realizado ningún comentario sobre su ausencia en “Inside Out 2″, que se estrenará en junio de 2024.

Bill Hader y Mindy Kaling no volverán a prestar sus voces a Temor y Desagrado en la película "Inside Out 2" (Foto: Disney Studios)

ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “INSIDE OUT 2″

Estos son los actores de voz confirmados para la secuela de “Intensa-Mente”:

Amy Poehler como la voz de Joy (Alegría)

Phyllis Smith como la voz de Sadness (Tristeza)

Lewis Black como la voz de Anger (Furia/ Ira)

Tony Hale como la voz de Fear (Temor/ Miedo)

Liza Lapira como la voz de Disgust (Desagrado/ Asco)

Maya Hawke como la voz de Anxiety (Ansiedad)