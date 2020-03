Bad Bunny enciende las redes con fotos sin ropa

Benito Martínez, más conocido como Bad Bunny, es uno de los artistas que se suma a la cuarentena voluntaria, y en algunos países obligatoria, para evitar la propagación del Covid-19. Y es que el temido coronavirus ya es padecido por casi 200 000 personas, de las cuales 11 000 ya fallecieron.

Durante estos últimos días, el artista de 26 años ha estado documentando los días que pasa encerrado en casa en su cuenta de Instagram en donde también ha recomendado a sus millones de seguidores que sigan esta medida.

El primer mensaje que publicó fue el 18 de marzo, en donde subió una graciosa fotografía con el siguiente mensaje: “Todo el mundo para dentro que llegó el coronavirusssss 🦠 LÁVENSE LAS MANOS Y BÁÑENSE BIEN CON MUCHO JABÓN Y AGUA CALIENTITA. NO SALUDEN NI A LA MADRE QUE LOS PARIÓ! AHHHH, Y NO SALGAN DE SUS CASAS PARA NADA!! MUCHO MENOS PARA COMPRAR PAPEL DE C*LO. OK? OK!!!! A ESCUCHAR #YHLQMDLG”

El 19 de marzo hizo reír a sus fans con un divertido video en el que se vio que estaba viviendo la cuarentena acompañado de su novia Gabriela Berlingeri. La pareja muestra en el clip las diferentes actividades que vienen haciendo para no aburrirse en su quinto día en casa.

Sin embargo, el día de ayer Bad Bunny hizo una publicación que sorprendió a todos sus seguidores. Se trata de unas fotografías de su sexto día de cuarentena en donde aparece tomando solo desnudo, con tan solo una pequeña toalla para cubrirse.

Las fotografías, que fueron publicadas tanto en Instagram como Twitter, no tardaron en convertirse en virales y alcanzar en menos de 24 horas los 4.1 millones de likes y los miles de comentarios que no dejan de mencionar lo ‘afortunada’ que es su novia y que quisieran pasarla tan bien como él la cuarentena.

*DIA 6 DE CUARENTENA*



se puede tomar SOL desde casa 🏠☀️ pic.twitter.com/NS1TIWPpzO — 👁 (@sanbenito) March 20, 2020

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: Cómo viven la cuarentena los famosos de Hollywood

Coronavirus: Cómo viven la cuarentena los famosos de Hollywood

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Abuelita sobreviviente del Holocausto critica a los que se quejan de la cuarentena

Abuelita sobreviviente del Holocausto critica a los que se quejan de la cuarentena

Bad Bunny estremece las redes sociales bailando Safaera

Bad Bunny estremece las redes sociales bailando Safaera

Christian Ramos aprovecha el tiempo de cuarentena con su familia. (Video Instagram)

Christian Ramos aprovecha el tiempo de cuarentena con su familia. (Video Instagram)