Si eres alguien que ha pasado momentos desagradables hoy, te sugerimos que sigas aquí. No, no te vayas. Te aseguramos que vas a sentirte mejor luego que veas el video que es motivo de esta nota, el cual se encuentra protagonizado por la siempre mediática Kendall Jenner .

En el material, tal como se apunta en el titular, la modelo imita a su hermana menor Kylie . Dicho clip forma parte de las promociones de los capítulos de la temporada más reciente del reality “Keeping Up With The Kardashians”.

Sin más dilación, colocamos las imágenes. Antes que las veas debemos advertirte que es probable que te duela la barriga por las carcajadas que no podrás controlar.

Varios cibernautas dejaron comentarios en el post de Instagram . Algunos sostuvieron que el video muestra la gran confianza que tienen Kendall y Kylie Jenner en la intimidad.

“Se nota que confían plenamente una en la otra. Es poco común apreciar eso hoy en día. Felicidades chicas”, señaló un usuario evidentemente emocionado.

