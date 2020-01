A pocos días de haber iniciado el año 2020, el clan Kardashian - Jenner ha causado polémica en las redes sociales. En esta ocasión, los usuarios de Instagram notaron la ausencia de Kendall en la fotografía familiar que compartió Kylie por Año Nuevo.

Los fans de las Kardashian - Jenner enloquecen cuando las cinco hermanas están juntas, pero, también cuando no lo están. En este inicio de año, la empresaria Kylie Jenner aprovechó en compartir una foto familiar que tiene como descripción “my team”, es decir “mi equipo” en español.

La foto ha causado controversia en los usuarios de Instagram por la ausencia de Kendall Jenner. En esta postal familiar aparecen Kourtney, Kim, Khloé, Kylie y su sobrina North West, quien al parecer toma el lugar de la menor de las Jenner.

La foto por Año Nuevo donde no está Kendall Jenner (Foto: Instagram)

Los fans de Kendall se dieron cuenta de que no estaba en la fotografía y no dudaron en preguntar qué había pasado con ella. Mientras que otros especulaban las razones por las que el clan decidió no incluirla en esta postal.

¿Estarán peleadas las hermanas Kardashian - Jenner? Los seguidores deberán esperar al siguiente capítulo de Keeping Up With The Kardashians para saber si hubo algún problema antes de tomarse la foto o si la ausencia de Kendall solo se deba a que estaba de viaje, pues en Navidad las cinco parecían muy unidas.

Sin embargo, en el 2018 ocurrió algo similar. Kim Kardashian publicó en su cuenta de Twitter una fotografía familiar por Navidad donde aparecían todas sus hermanas, menos Kendall. Cada una de las chicas estaban acompañadas de sus pequeños hijos, lo cual explicaría el por qué la menor de las Jenner no estaba presente.

Debido a la polémica que generó la instantánea en redes sociales, fue eliminada. No obstante, Kendall se atrevió a retuitear los comentarios de los internautas sobre dicha foto. Incluso escribió “ah bueno, esto es incómodo”, aceptando que para ella no fue agradable no estar en el recuerdo navideño.

Fotografía Navideña 2018 (Foto: Twitter)

