Después de cinco años, Selena Gomez vuelve oficialmente a la música. Y es que debido a una relación tormentosa con Justin Bieber, la cantante y actriz pasó un episodio oscuro en el que tuvo muchos problemas de salud debido a la depresión; sin embargo, la cantante se ha mostrado recuperada y con ganas de recuperar su carrera musical.

Debido a las fiestas de fin de año, la ex chica Disney estuvo alejada por unos días de sus redes sociales desde el 26 de diciembre que publicó unas fotografías en su cuenta de Instagram sobre la portada de su nuevo disco y de ella, en donde se le ve muy alegre.

Hasta el 3 de enero, mientras Justin publicaba la primera canción de su regreso, Selena empezó a hacer la cuenta regresiva de “Rare” su nuevo álbum. “Se siente bien volver a bailar. "#7díasparaRare” es la leyenda acompaña la foto en modo polaroid que subió la cantante de “Naturally”, a sus redes.

Selena también aprovecho para saludar a sus seguidores por el nuevo año con unas fotografías descansando en el mar, las cuáles ya cuentan con más de 6 millones de ‘me gusta’.

Y así sucesivamente, la artista de 27 años está subiendo cada día una imagen en formato polaroid con los días que faltan para el álbum que contiene las canciones “Look at her now” y “Lose you to love me”, sencillos que fueron estrenados en el 2019 y que, se deduce, que están dedicados para su ex, el esposo de Hailey Baldwin.

#6díasparaRare

#5díasparaRare

