Selena Gomez contó, a través de un ensayo publicado por la revista Time, la forma en que algunos de los miembros de su familia llegaron a los Estados Unidos indocumentados desde México.

La cantante de 27 años afirmó que en los años 70 su tía cruzó la frontera escondida en la tolva de una camioneta, que sus abuelos hicieron lo mismo después y que así fue como su padre llegó, lo cual resultó en que Selena naciera en EEUU.

"En la década de 1970, mi tía cruzó la frontera de México a Estados Unidos escondida en la parte trasera de un camión", dice el artículo.

"Mis abuelos lo siguieron y mi padre nació en Texas poco después. En 1992, yo nací como una ciudadana estadounidense gracias a su valentía y sacrificio. En las últimas cuatro décadas, los miembros de mi familia han trabajado arduamente para obtener la ciudadanía estadounidense", continúa.

"La inmigración indocumentada es un tema en el que pienso todos los días y nunca olvido cuán bendecida soy de haber nacido en este país gracias a mi familia y a la gracia de las circunstancias, pero cuando leo los titulares de las noticias o veo debates sobre la ira de la inmigración en redes sociales, siento miedo por aquellos en situaciones similares. Tengo miedo por mi país", señala.

Gomez continuó diciendo que, aunque no es una "experta", se siente obligada a hablar sobre el tema a pesar de tener "miedo" a la reacción violenta.

"No pretendo ser una experto. No soy política, no soy médica, y no trabajo en el sistema en absoluto. Entiendo que es defectuoso y que necesitamos reglas y regulaciones, pero también debemos recordar que nuestro país fue formado por personas que vinieron de otros países", señaló.

"Es hora de escuchar a las personas cuyas vidas se ven directamente afectadas por las políticas de inmigración. Es hora de conocer a las personas cuyas historias complejas se han reducido a titulares básicos", agregó.

En el artículo, publicado en la víspera de que estrene en Netflix la serie documental "Living Undocumented", que muestra los obstáculos que afrontan los indocumentados en Estados Unidos, la actriz mostró su inquietud por lo que ve en los medios de comunicación sobre el tema.

“Me preocupa la forma en que se trata a las personas en mi país. Como mujer mexicoamericana, siento la responsabilidad de usar mi plataforma para ser una voz para las personas que tienen demasiado miedo de hablar”, indicó.