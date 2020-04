El 2019 es, sin duda, un año que la familia Kardashian-Jenner no olvidará por ser los protagonistas de uno de los más grandes escándalos del espectáculo. Y es que la ex pareja de Khloé Kardashian, Tristan Thompson, le volvió a ser infiel pero esta vez con alguien muy cercana a ella, la mejor amiga de Kylie Jenner.

A penas se hizo público el amorío, Kylie Jenner tuvo que tomar la difícil de decisión de terminar su amistad con Jordyn Woods. La relación entre ambas era tan fuerte que la empresaria vivía con la modelo curvy, por lo que también tuvo que desalojarla de su mansión.

Esta no era la primera vez que Tristan Thompson le era infiel a Khloé Kardashian; sin embargo, el haberlo hecho con una persona que era prácticamente parte del clan Kardashian-Jenner, hizo que los fans de las hermanas ‘estallen’ de ira contra Woods.

La modelo pasó a ser una de las mujeres más odiadas de las redes sociales, sobre todo cuando salió al aire en el reality Keeping Up With The Kardashians, el sufrimiento que pasó Khloé cuando se enteró de la infidelidad.

Sin embargo, el tiempo ya pasó y al parecer, todo indicaría que Jordyn Woods extraña a Kylie Jenner y no pierde las esperanzas de retomar su amistad. Y es que la modelo subió una fotografía hace unos días de un viaje que hizo hace mucho tiempo con la hija menor de Kris Jenner y Stormi.

“Te extraño y te quiero”, es la descripción de la publicación que hizo pensar a miles de internautas que tal vez este buscando el perdón de la empresaria de 22 años.

Esta no sería la primera vez que Woods intentaría acercarse a Jenner, mas la socialité ha manifestado que, aunque ya perdonó a la modelo, no podría volver a ser su amiga porque lo consideraría una traición a su hermana.

