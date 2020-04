“Too Hot To Handle” es el programa de citas de Netflix que ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. Luego de un exitoso estreno con “Love is Blind”, la plataforma de streaming por internet ha encontrado en estos tipos de show el contenido perfecto para su audiencia madura, quienes están cumpliendo una cuarentena obligatioria por el nuevo brote de COVID-19.

La primera parte de esta serie cuenta con 8 episodios y se estrenó el pasado 17 de abril en Netflix. Este programa sigue los pasos de un grupo de jóvenes solteros que se internan en una pequeña isla solitaria a modo de “vacaciones”. El objetivo es quedarse allí durante todo el tiempo que dure la prueba y podrían ganar 100 mil dólares.

Pero esto no será nada fácil. Siendo solteros, jóvenes y con ganas de divertirse, las reglas dictadas mencionan que no podrán tener relaciones sexuales, besarse o tocarse mientras estén allí o el premio final se reducirá por cada acción. Si quieren ganar, deberán forjar relaciones duraderas y reales acompañadas de un crecimiento personal que sea evidente para el público.

Fue así como algunos de ellos encontraron el amor durante este programa, pero la pareja de la que más se habló sin duda alguna fue la de Francesca Farago y Harry Jowsey. ¿Qué pasó entre ellos durante el programa y aún mantienen su relación? Aquí la respuesta pero cuidado, habrán spoilers de “Too Hot to Handle”.

FRANCESCA FARAGO Y HARRY JOWSEY, ¿SIGUEN JUNTOS?

Francesca Farago y Harry Jowsey (Foto: Netflix)

Ya casi al final de la serie de citas, Lana explica una de las últimas actividades: una fiesta sexy para todos en la piscina. Es aquí donde se revela una actividad extra con Francesca y Harry, quienes hasta el momento les habían costado al grupo la reducción de 32 mil dólares del total de 100 mil. Ellos deberían pasar una noche solos siguiendo las reglas para agregar a los 42 mil dólares totales que tenían del premio.

Sorprendentemente, ellos logran superar la prueba y llegan a conseguir 75 mil dólares, solo para que Lana mencione en la reunión final que el premio total sería dividido en todos los 10 participantes restantes del show de citas. Harry comenta entonces “¿consigo a la chica y un poco de dinero? No puedes poner un precio a esto” mientras celebra junto a su pareja.

Desde el final de la grabación de este episodio, el australiano de 21 años y la modelo de Instagram de 26 años comenzaron una relación formal que no habían podido revelar hasta hace poco, todo por la confidencialidad del programa para evitar algún spoiler de la serie hasta su estreno.

Francesca Farago y Harry Jowsey al finalizar la grabación del programa (Foto: Netflix)

Entonces, ¿siguen juntos Harry Jowsey y Francesca Farago? Tal como ellos mencionan en una entrevista a TVLine, su relación está más fuerte que nunca desde que finalizaron la grabación en abril del 2019:

“Seguimos juntos. Ha sido duro con la larga distancia y hemos tenido un pequeño paro en el medio, pero ahora estamos más fuertes que nunca. Es difícil porque no pudimos ver el show juntos y no nos veremos hasta que la cuarentena acabe. Estoy un poco nerviosa de mirar nuestra historia de amor, pero él es mi amigo número 1 y mi máximo admirador, así que nos apoyamos uno al otro a través de ello.”

Con respecto a la infame pintura de Francesca de “yoni”, por ahora Harry lo mantiene guardado en su habitación. “Él me envió una foto de la pintura hace algunos días y no está colgada aún. Él vive con algunos amigos por ahora y sería raro que cuelgue una pintura de un “gato” en la pared de la nada. Cuando Harry y yo tengamos un lugar propio, probablemente lo pongamos en el baño para recordar (cómo nuestra relación comenzó).”

Finalmente, Francesca Farago confesó que ellos estarían dispuestos a unir a su rottweiler y a su bulldog para crear una pequeña familia de perritos. “También no nos oponemos a volver a aparecer en televisión, pero esperemos que no sea con algo como ‘Ex en la playa’”, declaró la modelo de Instagram.

Francesca Farago y Harry Jowsey mantienen su relación (Foto: Netflix)

