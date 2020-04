Tras el éxito de “The Circle” y “Love is Blind”, Netflix volvió a apostar por un programa de televisión de citas con un giro diferente llamado “Jugando con fuego” (“Too Hot to Handle”). Este show, que tiene ocho episodios, se estrenó el pasado 17 de abril y está causando furor en la plataforma de streaming convirtiéndose en uno de los programas más vistos durante el periodo de cuarentena.

“Too Hot to Handle” sigue a un grupo de solteros mientras conviven en una isla durante cuatro semanas para encontrar el amor y ganar 100 mil dólares. El programa pone a prueba a sus concursantes para ver si pueden crear relaciones personales sin llegar a lo físico. Si resisten las tentaciones, son recompensados, pero si ceden a la tentación, ven reducidas las ganancias del premio.

El show fue creado por Laura Gibson y desarrollado por Charlie Bennett con una producción en conjunto con Australia, Canada, Irlanda, Reino Unido y los Estados Unidos. Son 14 participantes los que se reúnen en este programa y entre ellos tendrán que hacer algunos retos que ordenará Lana, una asistente virtual, que incluirá juegos sexuales para que rompan las reglas.

¿ES FICCIÓN O TODO OCURRIÓ REALMENTE?

Aunque “Too Hot to Handle” acaba de llegar a la parrilla de Netflix, lo cierto es que su grabación terminó hace ya casi un año. Desde su emisión, los usuarios de la plataforma de streaming se han hecho varias preguntas sobre el programa ¿Hubo influencia detrás de escena o fueron estos episodios reales? A continuación, una investigación sobre el papel que los productores jugaron en los locos acontecimientos del programa.

LOS CONCURSANTES NO PUEDEN SER “FORZADOS”, PERO PUEDEN SER “EMPUJADOS”

Durante una entrevista con Cosmopolitan, el concursante Harry Jowsey admitió que la producción podría influir en sus decisiones, pero nunca las tomó por él. "En estas situaciones, si saben que tienes un problema o si necesitas conversar con alguien, simplemente te indicarán la dirección correcta para obtener un resultado, o para que esa conversación suceda y llegar Al objetivo final ", dijo. “No te obligan a decir o hacer nada que no quieras. Simplemente te ayudan a empujarte en la dirección correcta”.

LA EDICIÓN AFECTA LA FORMA EN QUE SE DESARROLLA EL PROGRAMA

Nicole O'Brien habló sobre su experiencia con Cosmopolitan UK y aseguró que todo lo representado era real. Pero sí notó que no todo lo que ocurrió en la villa se mostró en la serie. "Se filmó durante todo un mes y las imágenes se redujeron a ocho episodios, por supuesto, no se ve todo", dijo.

"Pero hubo algunas partes de mi crecimiento personal que se perdieron. David y yo también tuvimos una cita que no se mostró, nos conectamos, pero rápidamente nos dimos cuenta de que era más una amistad. También estaba cerca de Bryce; nosotros ' Todavía estamos charlando y viendo a dónde van las cosas, pero obviamente la distancia es un factor con eso ", agregó.

LOS CONCURSANTES NO SABÍAN ACERCA DE LA REGLA DE “NO SEXO” AL REGISTRARSE

Desde que el programa se estrenó el 17 de abril, los miembros del reparto han confirmado que realmente no sabían en lo que se estaban metiendo cuando se comprometieron con el programa de citas de Netflix.

La concursante Francesca Farago le dijo a Esquire que después de que los productores la contactaron a través de Instagram DM, ella tuvo una videollamada con producción. Los únicos detalles que dieron sobre el programa: debe ser soltera, el programa se desarrollará en un lugar tropical y otros solteros estarán presentes.

"No estaba segura de sí era un programa de citas, o más como Survivor, o más como Love Island, pero estaba abierta a una experiencia", explicó. "Cuando aterrizamos para filmar descubrimos que iba a ser más como un programa de citas, y estaba muy emocionado por eso. Pero los primeros días en la villa, todavía no teníamos idea de por qué estábamos allí. Y luego, cuando cayó la bomba, fue como una experiencia de crecimiento de autodescubrimiento, fue un shock ".

HAN SURGIDO RELACIONES REALES DEL SHOW

¿Evidencia adicional de que no todos los momentos de “Too Hot To Handle” fueron escritos? Algunas parejas, como Francesca y Harry, se han quedado juntas después de que las cámaras dejaron de funcionar. La filmación terminó hace casi un año, algunos concursantes podrían haber decidido nunca volver a verse. (Parece que ese fue el caso de Sharron y Rhonda, quienes solo han interactuado en FaceTime desde que terminó la producción).

Sin embargo, Francesca y Harry han superado las probabilidades y están hablando de tatuajes coincidentes y planes de matrimonio en estos días. Y Bryce Hirschberg solo formó una relación con O’Brien después de que terminó la filmación. La pareja le dijo a OprahMag.com que el elenco pudo descomprimirse en un hotel en México después de la filmación, sin cámaras. Durante ese tiempo, la pareja se unió. “Prosperamos en el mundo real”, dijo Hirschberg al medio. Es lógico pensar que, si su romance fue escrito, las cámaras hubieran querido obtener ese metraje.

¿”JUGANDO CON FUEGO” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Aunque el gigante del streaming no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro del reality show, no tardó mucho en confirmar dos nuevas temporadas de “Love is Blind”, así que lo mismo podría suceder con este concurso.

Todavía es pronto para tener novedades, ya que Netflix suele tomarse al menos seis semanas para evaluar la respuesta de la audiencia y a pesar de que no comparte dichas cifras son relevantes a la hora de renovar o cancelar una serie.

Sin embargo, por las críticas que ha recibido también es posible que “Jugando con fuego” no consiga una nueva tanda de capítulos. Rotten Tomatoes le dio un 43% con una calificación promedio de 4.28 de 10 de 14 comentarios.

