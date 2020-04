Tras el éxito de “Love is Blind”, Netflix apostó por otro reality, “Jugando con fuego” (“Too Hot to Handle”), creado por Laura Gibson y desarrollado por Charlie Bennett como una producción en conjunto con Australia, Canada, Irlanda, Reino Unido y los Estados Unidos. El show sigue a un grupo de diez solteros mientras conviven en una villa especial de la isla durante cuatro semanas para encontrar el amor y $ 100,000.

Sin embargo, doce horas después del retiro, la asistente virtual Lana informa a los participantes que no pueden hacer nada sexual o de lo contrario el premio disminuirá. A mitad del retiro, los concursantes recibieron relojes que se encienden cuando tengan una conexión genuina. Si eso sucede las reglas anteriores quedan anuladas. Si una pareja no muestra crecimiento al hacer una conexión fuerte son eliminados.

"Too Hot To Handle": tráiler oficial del nuevo programa de concurso para la plataforma de Netflix

Finalmente los dos concursantes que conserven más dinero del premio pasan una noche en la suite especial y si tienen contacto físico pierden todo.

Los ocho episodios de la primera temporada de “Jugando con fuego” están disponibles en Netflix recién desde el viernes 17 de abril de 2020 y los usuarios que ya conocen a los ganadores se preguntan si habrá una segunda entrega.

"Jugando con fuego" se estrenó el viernes 17 de abril. (Foto: Netflix)

¿”JUGANDO CON FUEGO” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Aunque el gigante del streaming no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro del reality show, no tardó mucho en confirmar dos nuevas temporadas de “Love is Blind”, así que lo mismo podría suceder con este concurso.

Todavía es pronto para tener novedades, ya que Netflix suele tomarse al menos seis semanas para evaluar la respuesta de la audiencia y a pesar de que no comparte dichas cifras son relevantes a la hora de renovar o cancelar una serie.

Sin embargo, por las críticas que ha recibido también es posible que “Jugando con fuego” no consiga una nueva tanda de capítulos. Rotten Tomatoes le dio un 43% con una calificación promedio de 4.28 de 10 de 14 comentarios.

¿Quién ganó la primera temporada de "Jugando con fuego"? (Foto: Netflix)

Mientras que Metacritic le dio a la serie un puntaje de 43 basado en 10 revisiones, lo que indica "revisiones mixtas o promedio". El crítico John Serba de Decider dijo que "llamarlo tawdry es involucrarse en una subestimación nuclear" y lo calificó como "uno de los más terribles".

Por su parte, Rachelle Hampton de Slate escribió: "A pesar de una premisa irresistiblemente jugosa, ‘Too Hot to Handle’ no sabe qué tipo de espectáculo quiere ser, y sufre por falta de dirección. (...) el concepto de "quieren o no quieren" se arruina tan pronto como queda claro que sí, obviamente lo harán, incluso si eso significa perder decenas de miles de dólares".

Cabe mencionar que el reality show está dentro del top 10 de producciones más vistas en Netflix.

"Jugando con fuego" es un reality creado por Laura Gibson y desarrollado por Charlie Bennett (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 ”JUGANDO CON FUEGO”?

Si Netflix renueva “Jugando con fuego” es probable que los nuevos episodios se estrenen enn la plataforma streaming en algún momento del 2021 o incluso en el 2022, considerando la pandemia del COVID-19.