“Poco Ortodoxa” (“Unorthodox” en inglés) es una miniserie alemana basada libremente en la autobiografía de 2012 de Deborah Feldman y, creada por Anna Winger y Alexa Karolinski. La ficción original de Netflix sigue a Esther Shapiro, una joven que no sueña con ser ama de casa y decide abandonar su casa de Nueva York para reencontrarse en la capital alemana con su madre, quien también había desertado de la comunidad judía años atrás.

En Berlín, Esther conoce a un grupo de músicos que la hacen sentirse en casa. Ella intenta ingresar al conservatorio, pero su admisión se complica debido a la escasa formación musical. Además, su pasado la alcanza e intenta frustrar sus planes.

Tráiler de Poco ortodoxa | Netflix

Shira Haas, Jeff Wilbusch y Amit Rahav son los protagonistas de “Poco Ortodoxa” un relato de liberación femenina dirigido por Maria Schrader, producido por Karolinski y filmado en Berlín. “Unorthodox” es la primera serie de Netflix en estar principalmente en yiddish, idioma derivado del alemán históricamente hablado por los judíos Ashkenazi.

Los cuatro episodios de la primera temporada de la miniserie están disponibles en la plataforma streaming recién desde el jueves 26 de marzo de 2020, pero los usuarios del servicio ya preguntan por una segunda entrega.

Shira Haas interpret a Esther "Esty" Shapiro en "Poco ortodoxa" (Foto: Netflix)

¿”POCO ORTODOXA” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la ficción, pero por lo visto en el último capítulo, donde Moishe encara despiadadamente a Esty, quien no puede más que pedirle ayuda a Leah, y después de la audición de Esty, ella y Yanky ponen las cosas en claro, es poco probable que “Poco ortodoxa” consiga una nueva temporada.

Si bien el show ha causado furor entre los espectadores y ha recibido críticas positivas, también fue anunciado como una serie limitada, es decir solo fue pensado para una entrega. Aunque esto reduce significativamente las probabilidades de nuevos episodios, no significa que una segunda entrega sea imposible.

Un gran ejemplo de que esto puede suceder es “Big Little Lies”, ficción que en diciembre de 2017 HBO renovó a pesar de que fue promocionada como una miniserie. Además, al igual que el drama creado por David E. Kelley, “Poco ortodoxa” se basa en un libro autobiográfico, “Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots” de Deborah Feldman.

Feldman escribió una continuación de su novela en 2014, “Exodus: A Memoir” de 2014 , un libro que "narra su viaje continuo como madre soltera, mujer independiente y refugiada religiosa" , así que podría servir como guía para una segunda temporada.

¿Qué sucedería en una posible segunda temporada de "Poco ortodoxa"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE “POCO ORTODOXA”?

Si Netflix renueva “Poco ortodoxa” para una segunda temporada lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen en la plataforma streaming en 2021.