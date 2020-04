“Ozark”, ¿tendrá temporada 4 en Netflix?

“Ozark”, el drama creado por Bill Dubuque para Netflix, se estrenó en julio de 2017 y sigue la historia de un asesor financiero que arrastra a su familia desde Chicago hasta los lagos de Ozark para lavar US$ 500 millones en cinco años y tranquilizar a un jefe del narcotráfico.

En la segunda temporada de la ficción, protagonizada por Jason Bateman y Laura Linney, Marty y su esposa, Wendy, enfrentan un campo minado para abrir el casino: la política, las artimañas de Darlene Snell, la libertad condicional del padre de Ruth y la mafia de Kansas City.

Mientras que en la tercera temporada de “Ozark”, Marty y Wendy se enfrentan por la expansión del negocio y, como si fuera poco, una visita inesperada les pone la vida de cabeza

Los 10 episodios de la nueva entrega están disponibles en Netflix recién desde el viernes 27 de marzo de 2020, pero los fans de la serie ya quieren saber si la historia de la familia Byrde continuará en una cuarta temporada.

Ozar Temporada 3 - Teaser

¿”OZARK” TENDRÁ TEMPORADA 4?

Aunque el gigante del streaming aún no ha renovado “Ozark” para una nueva tanda de capítulos, por lo visto al final de la tercera entrega, donde Marty hace planes y mantiene al margen a Wendy, Darlene envía un mensaje a través de Jonah, y Wyatt descubre la verdad sobre su padre, casi no hay dudas de que las aventuras de los Byrde todavía no han terminado.

Durante un panel en la Conferencia Mundial de Milken en Beverly Hills el showrunner Chris Mundy, habló sobre cuántas temporadas imagina para la serie en el futuro. "Siempre hemos hablado de eso como cinco temporadas. Podría ser cuatro, podría ser siete ... pero eso siempre nos pareció un buen número".

Jason Bateman y Laura Linney son los protagonistas de "Ozark" (Foto: Netflix)

Asimismo, en una entrevista para Indiewire, Mundy dijo: "Si tenemos la suerte de obtener una temporada 4, creo que se tratará de si Ruth realmente puede crear algo propio que ella quiera y sea sostenible, o si quiere algo más. Y creo que será sobre si los Byrdes pueden convertir el mayor error de sus vidas en esta gran ventaja, y ¿cuánto les alcanzará el karma si lo hacen?"

Por el momento solo queda esperar el anuncio oficial de Netflix, que suele tomarse al menos seis semanas para evaluar la respuesta de la audiencia. Aunque no comparte dichas cifras son relevantes a la hora de tomar una decisión.

Para renovar las entregas anterior de “Ozark” la plataforma streaming solo esperó uno o dos meses, así que a fines de abril o en mayo ya deberíamos tener noticias al respecto.

¿Qué sucedería en una posible cuarta temporada de "Ozark"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 4 DE “OZARK”?

Si Netflix renueva “Ozark” para una cuarta temporada lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen en la plataforma streaming en el 2021 o en 2022.