“Self Made”, ¿tendrá temporada 2 en Netflix?

Basada en la basada en novela biográfica “On Her Own Ground” de A’Lelia Bundles, “Madam C.J. Walker Una mujer hecha a sí misma” (“Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker” en su idioma original) es una serie limitada de Netflix. El drama escrito por Nicole Asher narra la historia nunca contada de Walker, una pionera y magnate del cuidado del cabello negro.

La ficción se centra en cómo la protagonista logró superar su vida en el hostil Estados Unidos de principios de siglo, así como rivalidades épicas y matrimonios tumultuosos. Walker es la primera afroamericana es convertirse en multimillonaria por mérito propio en USA.

Tráiler de Madam C.J. Walker Una mujer hecha a sí misma

La encargada de interpretar a tan grandiosa mujer es Octavia Spencer. El elenco se completa con Blair Underwood como C. J. Walker, esposo de la empresaria, Tiffany Haddish como su hija Lelia, Carmen Ejogo como la rival comercial de Walker Addie Monroe, Garrett Morris como el suegro de Walker, Kevin Carroll como su abogado Ransom, y Bill Bellamy como Sweetness, el primo de Ransom.

“Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker” se filmó desde el 26 de julio de 2019 hasta el 20 de septiembre del año pasado en las ciudades canadienses de Mississauga, Cambridge, Stratford y St. Catharines.

Los cuatro episodios de la miniserie, que tiene a Nicole Jefferson Asher, Elle Johnson y Janine Sherman Barrois como coshowrunners, se estrenaron en Netflix recién el viernes 20 de marzo de 2020, pero los usuarios del servicio ya quieren saber si habrá una segunda temporada.

Octavia Spencer interpreta a Madam C.J. Walker en "Self Made" (Foto: Netflix)

¿“SELF MADE” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Aunque la popular plataforma streaming no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de “Madam C.J. Walker: Una mujer hecha a sí misma”, sin embargo, al ser promocionada como una serie limitada es casi seguro que no tendrá una nueva entrega.

En una entrevista para Vibe los directores Kasi Lemmons y DeMane Davis, junto con la escritora Nicole Asher insinuaron que “Self Made” debía durar mucho. "Cuando Nicole y yo vendimos el proyecto a Netflix, creo que teníamos 10 episodios en mente. Sentimos que había suficiente material para continuar", explicó Lemmons.

Pero todo parece indicar que la compañía no estuvo de acuerdo y los creadores del proyecto tuvieron que "mostrar lo que era importante". Por ello, Lemmons decidió que, de todos los aspectos de la vida de Walker, "la historia familiar era fundamental" y que desempeñaba "una gran parte de su vida".

A pesar de que “Madam C.J. Walker Una mujer hecha a sí misma” se siente demasiado breve, al menos presentó la historia de Walker a las nuevas generaciones, que tal vez se interesen en saber más sobre esta audaz y ambiciosa mujer.

La hija de Walker heredo todo y continuo el legado de su madre (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE “SELF MADE”?

“Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker” no tendrá segunda temporada en Netflix.