La tercera temporada de “On My Block”, serie protagonizada por Sierra Capri, Diego Tinoco, Jason Genao, Brett Gray, Jessica Marie Garcia y Ronni Hawk, está disponible en Netflix desde el miércoles 11 de marzo de 2020. En los ocho nuevos episodios, luego de ser secuestrados por ‘Cuchillo’, Monse, Ruby, Jamal y César pensaban que la vida pronto retomaría lo que en Freeridge se considera su rumbo normal, sin embargo, las cosas se complican mucho más para ellos.

En el último capítulo de la coming-of-age, creada por Lauren Iungerich, Eddie González y Jeremy Haftuna, una tensa caminata por el bosque y un descubrimiento alarmante obliga al grupo a tomar decisiones difíciles que cambiarán su amistad y su futuro.

Para conocer más detalles sobre el capítulo final y lo que significa para la posible cuarta entrega de la serie de Netflix sigue leyendo.

On My Block 3 | Detrás de los personajes

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 3 “ON MY BLOCK”?

El último episodio de la tercera temporada de “On My Block” empieza con César, Jamal, Monse y Ruby buscando a Spooky, luego de que este cayera en una trampara cuando intentaba acabar con ‘Cuchillos’. Aunque el grupo tiene una fuerte discusión producto de la presión por ser perseguidos y estar en peligro de muerte, se vuelven a unir cuando escuchan ruidos en medio del bosque.

César encuentra dos tumbas y mientras grita desafiante para que sus enemigos salgan de su escondite se topa con el cuerpo de ‘Cuchillos’ y en ese momento los Santos aparecen y queman el cuerpo de la mujer. Más tarde, se revela que Oscar está vivo, pero con una herida cerca del cuello.

Una vez pasado el peligro, Ruby busca a Jasmine para pedirle perdón por las palabras hirientes que le dijo con la finalidad de alejarla y no ponerla en riesgo. Además, le confiesa su amor y pasan la noche juntos. En tanto, Jamal habla con Kendra e intenta seducirla.

¿Por qué Jamal volvió al equipo de fútbol? (Foto: Netflix)

Luego de que Spooky llega a un supuesto acuerdo de paz con el resto, su hermano menor le reclama por mostrarse débil. Sin embargo, Oscar le aclara que ya está harto de todo eso, que está listo para problemas de adultos, una casa, una esposa e incluso un hijo.

Tras el incidente en el bosque, los cuatro amigos se han mantenido distantes y Monse teme que si se va al internado privado el grupo se desintegre. César la convence de lo contrario y junto a Jamal, Jasmine y Ruby la despiden con un fuerte abrazo y prometen mantener unidos.

Sin embargo, en un salto en el tiempo de dos años se muestra que Monse se adaptó muy bien a sus nuevas compañeras y se olvidó de sus amigos; Jamal volvió al equipo de fútbol y pasa tiempo los deportistas; Ruby sigue saliendo con Jasmine, Spooky tiene la familia que deseaba y César parece ser el nuevo líder de los Santos.

¿Qué sucedió en esos dos años que provocó la separación del grupo? (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA PARA LA TEMPORADA 4 DE “ON MY BLOCK”?

Aunque Netflix aún no ha renovado “On My Block” para una cuarta temporada, la cocreadora de la serie, Lauren Iungerich, dijo a Bustle que quiere mantener el impulso de la anterior entrega. “No es definitivo. Quiero decir, no tengo noticias, pero tenemos muchas esperanzas de que habrá otra temporada”, explicó.

¿Por qué los cuatro amigos se distanciaron? ¿Qué provocó que César sea el nuevo líder de los Santos? ¿Está relacionado con la salida de su hermano Oscar? ¿Por qué Jamal volvió a equipo de fútbol? ¿Monse se olvidó de sus amigos y su novio? ¿Dónde está Lil Ricky? Son algunas de las preguntas que la próxima entrega de la serie debe resolver.

Oscar consiguió la familia que tanto quería, pero ¿a qué precio? (Foto: Netflix)

Jamal dejó claro desde el inicio que odiaba el deporte, que solo jugaba por complacer a su padre y que fingía lesionarse constantemente para evitar jugar en lugar de dejar de fumar. Sin embargo, en el episodio final de la serie se le ve vistiendo su camiseta de futbol y pasar tiempo con sus compañeros de equipo. ¿Qué pasó en esos dos años que lo hicieron cambiar de opinión?

Aunque intento no seguir los pasos de su hermano al final César regresó a los Santos al parecer como su líder, llenado así el vacío que dejó Spooky. Su cabeza rapada y los tatuajes en su cuerpo son prueba de la elección que ha hecho, pero ¿qué lo llevó a tomar esa decisión? Tal vez el distanciamiento de sus amigos sea la respuesta.