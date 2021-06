Un hecho que llamó la atención de los televidentes de todo el mundo se produjo la noche del último domingo durante el programa Drag Race España, donde una de las concursantes drag queen de nombre Inti se retiró del escenario cansada de las críticas. Esta situación fue calificada por algunos como un acto discriminatorio por parte del programa.

Todo esto se habría producido por el vestuario, además, del look que llevaba Inti y que lució en la pasarela. Esto estuvo inspirado en la danza conocida como la ‘Diablada boliviana’, y cuyo traje se caracteriza por llevar diversos colores con imágenes de demonios que según la historia era para asustar a los colonizadores y defender su territorio.

En su vestuario también se pudo ver una capa con un demonio bordado y unas llamas en el envés. Además, esta persona usó una máscara muy colorida alusiva a la danza que era acompañado con maquillaje creativo.

EN LA PASARELA

Al parecer, esto no fue bien visto por el jurado quienes señalaron que ese look perdía mucho por la simplicidad del vestido y las botas. Por otro lado, la participante también fue cuestionada por su desempeño en la pasarela debido a que se le notó algo nerviosa.

“Confío en mí misma como ser humano, pero como actriz estoy insegura”, dijo Inti.

Una de sus compañeras conocida como Sagittaria, que actuó junto a Inti dijo que estaba preocupada si es que eran calificadas por equipos y no de forma individual.

“Si nos juzgan en parejas me da un poco de miedo porque Inti no ha seguido el rol que le estaban pidiendo que siguiera de principio a fin, así que a lo mejor eso le va a pasar factura”, señaló.

Ante las críticas del jurado, Inti fue al backstage y empezó a desmaquillarse y no quiso continuar la actuación.

solo xq no entiendes o conoces la cultura detrás de un look, no significa que este sea malo o sencillo.

Por otro lado, Pupi Poisson, comentó que pese a que todavía no habían dicho quien era el top y quien era el bottom, Inti se quitó las botas alegando que no saldría y no haría el lipsync.

A pesar que sus compañeras trataron de convencerla para que no deje el programa, Inti se negó.

“Imagínate en el caso que me relajo, me quedo, no hago el lipsync, ya la he liado, ¿y qué pasa en el siguiente capítulo? Doy el 100 % de mí, los jueces son incapaces de verlo y en el siguiente capítulo lo mismo. Para ahorrarme todo eso me voy”, agregó Inti.

Entre tanto, una de las presentadoras le dijo algunas palabras luego de lo sucedido.

“Esto es un concurso y se está juzgando a todo el mundo por igual. Si es tu sensación es tu opinión, pero no es así. Al final se va a ir todo el mundo menos una persona que va a ganar. Cuando aceptas las normas de este concurso aceptas que te van a juzgar cada día”, sostuvo.

CUESTIONAMIENTOS

Todo ello generó gran repercusión en las redes sociales, donde insinuaron que Drag Race España estaba lleno de racismo y xenofobia al dejar que Arantxa Castilla - La Mancha siga en competencia pese al look que presentó. Además, los fans de la drag lanzaron ataques vía redes sociales contra Arantxa.