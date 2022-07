El pasado 23 de julio, durante la Comic-Con 2022, Marvel estrenó el esperado tráiler de “Black Panther: Wakanda Forever”, la secuela de la aclamada película del 2018 que protagonizó el fallecido Chadwick Boseman (T’Challa). De esta manera, el avance de la cinta nos mostraba lo que sucederá en la historia y nos presentó a nuevos personajes del MCU, como Ironheart.

Con tan solo unas breves apariciones en el adelanto oficial, pudimos ver a esta nueva superheroína de las películas de Marvel y que, próximamente, estrenará su propia serie de televisión a través de la plataforma de streaming Disney +.

¿Quieres saber quién es Ironheart? A continuación, te contamos quién es Riri Williams, la sucesora de Tony Stark que aparece en la película “Black Panther 2″. Descubre, así, la historia, los poderes y la actriz que interpreta a este personaje de Marvel.

¿QUIÉN ES RIRI WILLIAMS (IRONHEART)?

Ironheart (en español: ‘Corazón de Hierro’) es una superheroína de Marvel Comics. El personaje de Riri Williams, su verdadero nombre, fue creado en el año 2015 por Brian Michael Bendis y diseñado por Mike Deodato. Ella apareció por primera vez en “Invincible Iron Man vol. 2 # 7″.

Riri Williams nació en Chicago y fue criada por su madre y su padrastro. A la edad de 5 años, atravesó una serie de pruebas complejas que demostraron que su inteligencia estaba por encima del promedio, por lo que se obsesionó con la tecnología y pasó la mayor parte de su tiempo libre construyendo nuevas máquinas.

Ella admiraba a Tony Stark desde muy pequeña. En ese sentido, diseñó y construyó una armadura similar a la de Iron Man. Inspirada en él, decidió combatir al crimen y, para su sorpresa, su ídolo la apoyó y le prestó una Inteligencia artificial con su voz para que fuera su guía. Desde ese encuentro, ella es Ironheart.

Al igual de Iron Man, Riri es una joven sin poderes, pero extremadamente inteligente. Esto le permite construir nuevas herramientas para su desempeño como superheroína. Como aliados, tiene al propio Tony Stark, los Avengers, Mary Jane Watson, SHIELD, Pepper Potts, Kamala Khan y Miles Morales. Como sus enemigos, a Hydra, Mysterio y a Doctor Doom.

FICHA DE DATOS DE IRONHEART

Nombre real: Riri Williams

Alias actual: Ironheart

Otros alias: Lady Ironheart, Iron Man

Género: Femenino

Origen: Humano

Estado de Vida: Vivo

Universo: Tierra-616

Identidad: No Tiene Identidad Doble

Ciudadanía: Estadounidense

Ocupación: Científica, inventora, ingeniera; anteriormente vigilante, aventurera, monarca de Latveria

Educación: M.I.T. (expulsada)

Creadores: Brian Michael Bendis, Mike Deodato

PODERES Y HABILIDADES DE IRONHEART

Entre los poderes y habilidades de Riri Williams (Ironheart) se destacan dos:

Inteligencia: Cuando tenía cinco años, Riri fue clasificada como super genio. Debido a esto, fue aceptada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) a muy temprana edad.

Cuando tenía cinco años, fue clasificada como super genio. Debido a esto, fue aceptada en el a muy temprana edad. Inventora e ingeniera calificada: Pese a sus recursos limitados, el personaje ha demostrado tener la capacidad de ser una gran inventora, logrando hacer su propia versión de la armadura de Iron Man.

Riri Williams fabricando su armadura de Ironheart en el tráiler de "Black Panther 2" (Foto: Marvel Studios)

¿QUIÉN ES LA ACTRIZ QUE INTERPRETA A IRONHEART EN EL MCU?

La actriz que interpreta a Riri Williams en el Universo cinematográfico de Marvel (MCU) es la estadounidense Dominique Thorne. Ella hizo su primera aparición como el personaje durante el primer tráiler oficial de “Black Panther: Wakanda Forever”. Además, se sabe que protagonizará la serie de televisión “Ironheart”, que se estrenará próximamente en Disney+.

Durante el avance de “Black Panther 2″, se la vio saludando a Shuri. En ese sentido, podríamos suponer que fue reclutada por ella para trabajar en el laboratorio de Wakanda. Además, resalta el detalle de su armadura: un corazón.

Dominique Thorne ha trabajado anteriormente en proyectos como “If Beale Street Could Talk” (2018) y “Judas and the Black Messiah” (2021).

¿CUÁNDO SE ESTRENA “BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER”?

Si deseas ver el debut de Dominique Thorne como Riri Williams en el MCU, no te pierdas el estreno de “Black Panther: Wakanda Forever”. Su fecha de lanzamiento es el próximo 11 de noviembre del 2022, solo en cines.

EL TRÁILER DE “BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER”