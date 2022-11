Para alegría de los fans de Marvel, “Black Panther: Wakanda Forever” (”Pantera Negra: Wakanda por siempre”) está próxima a estrenarse en cines. De esta forma, podremos ver en pantalla grande la secuela de la película del 2018 centrada en el reino del héroe T’Challa.

Como se sabe, la producción también es considerada como un homenaje al personaje principal de aquel largometraje, tras la muerte del actor Chadwick Boseman.

Así, seguro muchos de los seguidores de la franquicia quieren averiguar desde qué día podrán disfrutar de la cinta en la comodidad de sus hogares. O sea, ¿cuándo estará disponible “Black Panther 2″ en Disney Plus?

Por ello, a continuación, te contamos lo que sabemos sobre la llegada de la película de Marvel al famoso servicio de streaming.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “BLACK PANTHER 2″ EN EL CINE?

“Black Panther: Wakanda Forever” tendrá su estreno internacional el próximo viernes 11 de noviembre del 2022. Vale precisar que en algunos países de Latinoamérica, como Perú, el lanzamiento ocurrirá un día antes.

Desde esa fecha, podrás disfrutar del largometraje en tu sala de cine favorita. Mira aquí el tráiler de la nueva producción del MCU:

¿DESDE CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE “BLACK PANTHER 2″ EN DISNEY PLUS?

Tal como pasó con otras cintas de Marvel, “Black Panther: Wakanda Forever” no tendrá estreno simultáneo en Disney Plus. Es decir, solo estará disponible en las salas de cine inicialmente.

Si bien el estudio aún no ha confirmado la fecha de lanzamiento de la película en el servicio de streaming, se espera que este suceda tras un breve lapso de tiempo, considerando los antecedentes de los largometrajes del MCU y el periodo de exclusividad de 45 días para su presentación en pantalla grande.

“Thor: Love & Thunder”, por ejemplo, tardó 64 días en llegar a la plataforma; “Doctor Strange In The Multiverse Of Madness”, 47 días; “Eternals”, 68 días y “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, 70 días.

En esa misma línea, podemos pronosticar que el proyecto protagonizado por Angela Bassett y Letitia Wright podría llegar a Disney+ a finales de diciembre del 2022, para que su estreno coincida con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Por otro lado, si se decide retrasar la fecha, el film podría lanzarse a mediados de enero del 2023.

Tenoch Huerta como Namor en "Black Panther: Wakanda Forever" (Foto: Marvel Studios / Entertainment Weekly)

¿DE QUÉ TRATA “BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de la película, esta historia aborda el relato de la reina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) y las Dora Milaje (incluida Florence Kasumba), quienes luchan para proteger su nación de la injerencia de potencias mundiales a raíz de la muerte del rey T’Challa.

Mientras los wakandianos se esfuerzan por adaptarse a su nueva etapa, los héroes deben actuar unidos, con la ayuda del Perro de la Guerra Nakia (Lupita Nyong’o) y Everett Ross (Martin Freeman), y forzar un nuevo destino para el reino de Wakanda.

Finalmente, una nueva amenaza emerge de la nación submarina oculta de Talokan.

El póster de "Black Panther: Wakanda Forever" (Foto: Marvel Studios)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER”?

Letitia Wright como Shuri

Lupita Nyong’o como Nakia

Danai Gurira como Okoye

Winston Duke como M’Baku

Florence Kasumba como Ayo

Dominique Thorne como Riri Williams / Ironheart

Michaela Coel como Aneka

Tenoch Huerta como Namor

Martin Freeman como Everett K. Ross

Angela Bassett como Ramonda

Revisa más detalles sobre los protagonistas del relato en esta nota.