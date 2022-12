Mucho se ha hablado de los hijos de Cristiano Ronaldo, sus padres y hasta de su pareja, Georgina Rodríguez, pero el portugués tiene otras personas cerca de su entorno a los que le tiene cariño, principalmente por ser familiares directos de su amada. Este es el caso de su cuñada, hermana de su pareja, quien lleva de nombre Ivana.

La hermana de Georgina es una influencer española que en su perfil de Instagram tiene más de 600 mil seguidores a los que deleita con publicaciones sobre su vida, pero también los ayuda y motiva si es que tienen el mismo problema que ella: la obesidad.

En sus publicaciones en redes sociales, podemos distinguir que muchas veces Ivana Rodríguez comparte imágenes de su constante transformación física a lo largo de los últimos años y acompaña esas imágenes con mensajes alentadores que puedan servir a muchas personas.

Ivana junto a Georgina Rodríguez en el Mundial de Qatar 2022 (Foto: Ivana Rodríguez / Instagram)

IVANA RODRÍGUEZ Y SU PELEA CONTRA LA OBESIDAD

Ivana Rodríguez estuvo embarazada y subió mucho de peso, más que lo normal, por lo que su salud no estaba muy bien que digamos. Aquellos kilos de más le generaban problemas de diversos tipos, así que tomó la decisión de trabajar en sí misma para sentirse mejor.

En abril de 2022, compartió una serie de fotografías de su antes y después, evidenciando un aumento de peso en los últimos años debido a su embarazo, pero al mismo tiempo dejó ver que está muy comprometida en su objetivo de bajar esos kilos y recuperar su buena salud que tenía hace algún tiempo.

“El esfuerzo que estoy haciendo es grande. Pero necesario y vale la pena. Tengo que priorizar mi salud. Ánimo a todas que vamos a lograrlo. Yo también hay días que me desanimo, que se me hace lento, que sigo sintiéndome pesada, poco ágil, que la ropa no me sirve, pero esto cambiará”, apuntó.

LA EXIGENTE RUTINA DE IVANA RODRÍGUEZ

Una transformación de cuerpo y bajada de peso requiere, además de una correcta alimentación, una buena rutina de ejercicios diarios con la finalidad de quemar las calorías necesarias.

Consciente de ello, la cuñada de Cristiano Ronaldo tiene una rutina exigente de la mano de un entrenador personal que se encarga de acompañarla en este proceso.

Para motivar a sus seguidores, Ivana suele compartir algunas imágenes de sus ejercicios, dejando en claro que todo sacrificio trae una recompensa al final del túnel.

“Me siento súper fuerte aunque sea un pato mareado. Sé que no solo me sentiré fuerte pronto sino que lo estaré”, comentó la influencer en unos de sus posts ejercitándose.