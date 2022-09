Jeffrey Dahmer fue encarcelado en 1992 tras ser encontrado culpable de haber asesinado a 16 personas y recibió 15 cadenas perpetuas. Sin embargo, el “Caníbal de Milwaukee”, cuya historia de horror ha llegado como serie a Netflix, solo cumplió dos años de su condena, porque Christopher Scarver, su compañero de reclusión, lo asesinó en la Institución Correccional de Columbia.

“Monstruo: La historia de Jeffrey Dhamer” es el título del programa que ha llamado la atención del público y que también ha generado polémica por contar y, para muchos, revivir el horror de las familias de las víctimas del asesino serial más despiadado de Estados Unidos.

Dahmer fue acusado de homicidio, violación, necrofilia, canibalismo y otros espeluznantes delitos. La producción de la plataforma de streaming muestra sus primeros años, sus atrocidades y termina con su asesinato en la mencionada prisión estadounidense.

Dahmer, de acuerdo a la prensa local, se burlaba de los guardias y jugaba su rol de caníbal haciendo bromas para asustar a los trabajadores penitenciarios. Pero esa sorna se terminó cuando se quedó a solas con Scarver en 1994. ¿Qué pasó con el asesino del “Carnicero de Milwaukee” tras este homicidio?

Evan Peters como el asesino serial Jeffrey Dahmer (Foto: Netflix)

¿QUÉ SUCEDIÓ CON CHRISTOPHER SCARVER, EL ASESINO DE JEFFREY DAHMER?

Tras matar a Jeffrey Dahmer, el convicto Christopher Scarver fue condenado a dos cadenas perpetuas, adicionales a la que tenía por otro asesinato, y en la actualidad se encuentra encarcelado en el Centro Correccional Centennial en Canon City, Colorado. Lo último que se ha conocido de él es que, en 2015, publicó su poemario “God Seed” y que envía cartas con su hijo de 27 años.

Scarver fue condenado a cadena perpetua por matar a Steve Lohman, quien era jefe del programa del Cuerpo de Conservación Juvenil, en 1990, donde el asesino trabajaba como carpintero. En dicho año, Christopher le exigió dinero que supuestamente le debían pero Lohman solo le dio 15 dólares. Furioso, le disparó en la cabeza y lo mató.

En cuanto a Dhamer, varios reportes de medios estadounidense recogieron versiones sobre lo que pasó cuando el “Caníbal de Milwaukee” fue asesinado en la cárcel. Coincidentemente, quedó a solas con el asesino serial y Jesse Anderson, encerrado por matar a su esposa, cuando limpiaban el gimnasio. Los asesinó a los dos con una barra de metal

Algunos diarios señalan que uno de ellos lo empujó y se burlaron de él. Mientras que The New York Times consiguió el dato de que Christopher estaba tomando antipsicóticos en la cárcel. Otras publicaciones de la época, citando a Associated Press, recogen una declaración de Scraver justificando su acción como un pedido de Dios.

Furly Mac interpretando a Christopher Scraver en la serie (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “MONSTRUO: LA HISTORIA DE JEFFREY DAHMER”?

La serie “Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer” se encuentra disponible en el catálogo de la plataforma de streaming Netflix. Si quieres ver el programa de manera online, puedes dar click en este enlace.

FICHA TÉCNICA DE “MONSTRUO: LA HISTORIA DE JEFFREY DAHMER”