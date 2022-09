La actriz Jennette McCurdy, recordada por su personaje de Sam en “iCarly”, publicó un libro que causó muchísima polémica y no solo por el título. “Im glad my mom died” (Me alegro de que mi mamá haya muerto) ha generado una serie de opiniones divididas en redes sociales desde antes de ser publicado.

En sus páginas, la autora narra los maltratos que sufrió en la cadena Nickelodeon cuando formaba parte de ella como actriz y también de los supuestos abusos que recibía por parte de su madre, quien la presionaba mucho en su trabajo y le prohibía algunas cosas, como por ejemplo, ser amiga de Miranda Cosgrove.

"I’m Glad My Mom Died" es el libro de memorias que lanzó la actriz Jennette McCurdy, recordada por su trabajo en "iCarly" y "Sam & Cat" (Foto: Jennette McCurdy / Instagram)

LA POLÉMICA DE SU LIBRO

Ya de por sí, el nombre del libro ha causado muchos problemas porque es un tanto fuerte. Por lo general, las personas no se alegran cuando sus madres mueren, pero este no fue el caso de Jennette McCurdy, quien ha asegurado que, después de eso, se siente más en paz, aunque no ha podido olvidar los maltratos de los que fue víctima.

Del mismo modo, hay personas que aseguran que todo lo que se ha dicho es mentira y que todo lo hace para volver a figurar y tener mayores ventas de ejemplares de su texto. Sin embargo, la propia artista ha ido contando varios detalles y mostrando algunas pruebas para dejar en claro que todo es cierto.

Jennette McCurdy y Miranda Cosgrove fueron las protagonistas de "iCarly" (Foto: Nickelodeon)

JENNETTE MCCURDY MUESTRA PRUEBAS SOBRE SUS AFIRMACIONES

Durante una entrevista que tuvo en el programa “Red table talks”, conducido por Jada Pinkett Smith, Jennette McCurdy habló sobre los abusos que había sufrido por parte de su madre en la etapa de su adolescencia y para demostrarlo, sacó su celular para leer un correo que ella le mandó por aquellas épocas.

La artista estadounidense comenzó a leer un correo electrónico que su madre, quien falleció en 2013, le había enviado cuando vio unas fotografías con su entonces pareja en un medio de comunicación. Eso sí, es preciso señalar que la señora no sabía nada al respecto.

“Estoy tan decepcionada de ti... Solías ser mi angelito perfecto, pero ahora no eres más que una pequeña... Y pensar que lo desperdiciaste con ese horrible ogro de hombre. Vi las fotos en un sitio web llamado TMZ. Te vi frotando su repugnante barriga peluda. Agregaesto a lo que eres: mentirosa, confabuladora y malvada. También, te veo más llenita, debe ser que estás comiendo la culpa. Le dije a todos tus hermanos y te repugnan igual que yo”, fueron algunas de sus palabras.

Por si ello fuera suficiente, el correo termina asegurando que, desde ese momento, dejaba de ser su madre. Pero eso sí, le pidió dinero para comprar un refrigerador nuevo porque el que tenían se había malogrado.

“Posdata, envía dinero para comprar un refrigerador nuevo; el nuestro se rompió”, concluye el mensaje.