La actriz Jennette McCurdy, recordada por su papel de Sam Puckett en la serie “iCarly” de Nickelodeon, está a poco de lanzar al mercado su libro, en el que detalla algunos pasajes de su vida y de su carrera, incluyendo los abusos que sufrió cuando formaba parte de la cadena internacional ya mencionada.

Si bien el libro “I’m glad my mom died” (me alegro de que mi mamá murió) aún no ha salido, el portal del medio Variety asegura que ya ha tenido acceso al mismo, así que publicó una nota, en la que se detalla un hecho puntual que ha generado el asombro de muchas personas alrededor del mundo.

Se trata de una anécdota, en la que la actriz —de ahora 30 años de edad— reveló que hubo una oportunidad, en la que los directivos de Nickelodeon le ofrecieron una importante suma de dinero a cambio de que no hable nunca sobre todo lo que ha experimentado como parte del recordado programa juvenil.

La portada del libro “I'm Glad My Mom Died” (“Me alegro de que mi mamá murió”, en español) de Jennette McCurdy (Foto: Simon & Shuster Book)

¿CUÁNTO DINERO LE OFRECIERON A JENNETTE MCCURDY?

Según la publicación ya citada, la artista menciona a alguien denominado como ‘El Creador’, quien sería el guionista de las series en las que trabajo, es decir, Dan Schneider, que, casualmente, ha sido denunciado por varias actrices debido a presuntos abusos y acosos que habría cometido a lo largo de su carrera.

Jennette McCurdy cuenta en su libro que, en una oportunidad, recibió una llamada por parte de los directivos del canal, en la que existió una conversación sobre un presunto soborno con dinero y así evitar que ella hable acerca de lo mal que la pasó durante su etapa como actriz allí. La cantidad era de 300 mil dólares.

“Te están dando trescientos mil dólares y lo único que quieren que hagas es que nunca hables públicamente de tu experiencia en Nickelodeon. Específicamente relacionado con ‘El Creador’”, escribió la ahora escritora, quien utilizó el estilo de tercera persona para esta declaración.

¿QUÉ HIZO CON LA PROPUESTA?

De acuerdo a la publicación de su libro, McCurdy se ofendió muchísimo con eso y se negó a aceptar ese dinero que iba a servir por su silencio, afectando su moral y sus principios.

“¿Qué carajo? ¿Nickelodeon me ofrece 300 mil dólares para que no hable públicamente de mi experiencia en el programa? ¿Mi experiencia personal del abuso de El Creador? Esta es una red con programas hechos para niños. ¿No deberían tener algún tipo de brújula moral? ¿No deberían al menos tratar de reportar a algún tipo de estándar ético?”, añadió.