Pese a que Jenni Rivera ya falleció en el 2012, su presencia es latente en la cultura mexicana y hace creer que ello no fue así pues su familia ya ella misma se han encargado que se mantenga vigente con el paso de los años.

Al mencionar que ella misma hizo que se mantenga viva en la sociedad mexicana es porque ha dejado un gran legado en la música, la cual sigue siendo muy escuchada por más que pasen los años.

Por otro lado, tras su fallecimiento, su familia también ha hecho algunas producciones, no solo musicales, con las que ha honrado su recuerdo y ha hecho que se conozca más sobre ella y gane más adeptos.

¿POR QUÉ JENNI RIVERA SE MANTIENE VIGENTE?

Su música

Durante sus años como cantante, grabó 13 álbumes con canciones que para varias personas se convirtieron en un himno y que se siguen escuchando hasta hoy en día. Es más, varios videoclips suyos sigue ganando vistas en YouTube conforme pasan los años.

La serie de Jenni Rivera

La familia de la fallecida cantante dio el visto bueno para la realización de “Jenni Rivera: Mariposa de barrio, la serie’” producción que se basa en su libro “Unbreakable: My Story, My Way” que fue transmitida por Telemundo y que se puede encontrar en la plataforma de Netflix.

Fue un ejemplo para las mujeres

Jenni Rivera desde muy pequeña tuvo que hacer cara a los problemas de la vida, incluyendo un embarazo a los 15 años, del cual nació Chiquis. Además, soportó los engaños de exparejas y de sus propios familiares.

Dejó su legado en la música

Chiquis y Jacqie, dos de las hijas de la cantante, siguieron el mismo camino de su madre y están incursionando en el mundo de la música con sendos éxitos. Se espera que sigan creciendo y lleguen a lo que Jenni consiguió.

Un nuevo disco

Pese a que Jenni murió hace años, podría sacar un nuevo álbum con sus mejores éxitos, o al menos eso es lo que se dan a entender con las publicaciones que se hace en las redes sociales de la fallecida artista.

¿CÓMO MURIÓ JENNI RIVERA?

La artista Jenni Rivera murió en un accidente aéreo cuando se trasladaba, junto a seis personas, del Aeropuerto Internacional de Monterrey hacia Ciudad de México. Ese 9 de diciembre de 2012, tras haber terminado un concierto en la Arena Monterrey en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, ella partió en un avión privado a la capital del país azteca para presentarse en el programa “La voz”, donde era jurado.

Aparentemente, todo marchaba bien. Ella y sus acompañantes abordaron a las 3:00 horas la nave privada modelo Learjet 25 con matrícula N345MC, la cual aterrizaría al promediar las 4:30 horas en el Aeropuerto Internacional Adolfo López Mateos en Toluca, pero esto jamás sucedió.

Resulta que pocos minutos después de despegar, los radares perdieron contacto con el avión, por lo que a las 06:00 horas se inició un protocolo de búsqueda y rescate cerca del último lugar del que se tenía conocimiento que la aeronave habría sobrevolado, pero las noticias no fueron alentadoras, pues esa misma tarde, autoridades de Protección Civil informaron que un avión se había estrellado en la Sierra Madre Oriental en el municipio de Iturbide en Nuevo León.