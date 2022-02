Una de las cantantes de música regional mexicana más famosas fue Jenni Rivera, quien falleció en un accidente aéreo ocurrido el 9 de diciembre de 2012, cuando abordó un avión privado con destino a la capital del país azteca para presentarse en el programa “La voz”, donde era jurado.

A pesar de que ha transcurrido casi una década, el público aún la recuerda con cariño y continúa escuchando su música a través de diversas plataformas como Spotify; así mismo, sus redes sociales siguen activas, donde acumula millones de seguidores que están atentos a cada publicación que se realiza.

Aquella fatídica madrugada, Jenni subió al avión tras terminar de brindar un concierto en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. A continuación, conoce todos los detalles.

La cantante además de ser un ícono en la industria musical, destacó en su rol como madre (Foto: Jenni Rivera / Instagram)

EL ÚLTIMO CONCIERTO DE JENNI RIVERA

La Arena Monterrey fue testigo de la última presentación dada por ‘La diva de la banda’, el 8 de diciembre. Fueron más de 17 mil personas las que asistieron al establecimiento aquella noche, para escuchar por más de dos horas a la cantante interpretar sus mejores temas en vivo.

ESA NOCHE FUE PREMIADA

Durante el concierto, a Jenni le fue entregado un Doble disco de oro y platino por las ventas obtenidas en los álbumes “Joyas prestadas” y “La misma gran señora”.

“Gracias por hacerme feliz cuando yo lo necesito. I love you, Monterrey”, fueron las últimas palabras de Jenni Rivera antes de pedir un agradecimiento para todo el equipo que la asistió durante la presentación.

LA ÚLTIMA FOTO QUE COMPARTIERON

La cantante y su equipo de trabajo se tomó una fotografía para inmortalizar el momento, sin imaginar que sería el último de sus vidas.

“Estamos regresando a la Ciudad de México: Jenni Rivera, Arturo, Gigi and me. ¡Los amo!”, escribió Jacob Yebale en sus redes sociales. Si bien aparecen los cuatro, su abogado Mario Macías Pacheco, el piloto Miguel Pérez Soto y su copiloto Alessandro Torres no salen en la toma. Los dos últimos estaban pilotando el jet privado.