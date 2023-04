Reconocida mundialmente por sus grandes papeles en Hollywood, la actriz Jennifer Lawrence ha logrado conseguir grandes éxitos en su carrera como el Premio Óscar obtenido en 2013 por su rol en “El lado bueno de las cosas”. Sin embargo, pocos saben que la histrionisa de 32 años no logró conseguir un papel que le sigue generando malestar hasta el día de hoy.

Luego de protagonizar Katniss Everdeen en la franquicia de “Los juegos del hambre”, la vida de Jennifer Lawrence estuvo marcada por el éxito y los flashes. No solamente por sus nominaciones a los premios de la Academia, sino también por su increíble performance en la saga de “X-men”.

Jennifer Lawrence saltó a la fama por protagonizar la saga de "Los juegos del hambre" (Foto: AFP)

No obstante, la experta en artes escénicas reveló que le sentó fatal no conseguir un papel para el que audicionó hace varios años y que la dejó al borde de la depresión: hablamos de “Alicia en el País de las Maravillas”.

“ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS”, EL PAPEL QUE NUNCA CONSIGUIÓ JENNIFER LAWRENCE

En diálogo con el programa radial Howard Stern en 2018, la actriz originaria de Kentucky reveló que perder el papel en “Alicia en el País de las Maravillas” la dejó sumamente devastada debido a que era uno de los papeles que más añoraba desde jovencita.

“Ella consiguió algo por lo yo moría, pero lo que de verdad me mató, la única vez que he estado de verdad devastada por perder un ‘casting’, porque la mayoría de las veces piensas: ‘Bueno, era algo que no tenía que ser. Sigue adelante. ¿Qué puedes hacer?’, fue Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton”, reveló Lawrence.

Pese a su experiencia, hubo un papel que Lawrence no pudo protagonizar (Foto: AP)

Como bien sabemos, esta adaptación fue la primera versión de acción real de Disney y que revolucionó a todos los remakes de los clásicos añadiendo actores de carne y hueso. En aquella oportunidad, Lawrence deseaba formar parte de aquel elenco actoral, algo que jamás se dio debido al genial casting de Mia Wasikowska.

“Ella es perfecta e increíble”, señaló Lawrence sobre su colega de actuación. “No hubiese podido tener un acento británico”, confesó.

UN ÉXITO EN TAQUILLA

Este remake de acción real no solo enamoró a los fanáticos del clásico, sino que resultó siendo un gran éxito en taquilla a nivel mundial. Según cifras oficiales, la producción de Disney logró recaudar más de mil millones de dólares.

Seis años después se estrenó la secuela “Alicia a través del espejo”, aunque esta no fue tan exitosa como su predecesora: sumó poco más de 299 millones de dólares en todo el planeta.

Aunque llegó a perder el papel de Alicia, Lawrence reconoció que luego audicionó para aparecer en “Crepúsculo”. Si bien no llegó a estar en el elenco final, ninguna audición fallida le dolió tanto como en el filme de Burton. ¡Nadie duda de tu talento, Jennifer!