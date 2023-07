Los prenupciales son bastante conocidos entre los ricos y famosos, pero ¿alguna vez has escuchado acerca de un postnupcial? Pues Jennifer López parece familiarizada con el contexto, pues algunas fuentes indican que estaría coordinando uno, a poco tiempo de cumplir un año de casada con Ben Affleck.

La historia de Bennifer parece sacada de una novela de Nicholas Sparks, aunque se preparan para ser como la de Arthur Schopenhauer. Después de que ambos han tenido divorcios previos, estarían preparándose para el peor escenario posible.

Ben y Jen se habían comprometido en noviembre de 2002, pero la boda se canceló tan solo unos días antes de sellar el pacto. Sin embargo, ahora se han vuelto a encontrar y. en julio de 2022, cumplieron con la boda que alguna vez soñaron.

¿QUÉ ES UN POSTNUPCIAL?

A diferencia de un prenupcial, que se firma antes del matrimonio, un postnupcial se lleva a cabo una vez que la pareja ya está casada. De acuerdo al portal legal Sadler Cross Family Law, “aún puede crear un documento formal para proteger sus activos cuando ya está casado. Esto se conoce como acuerdo postnupcial”.

Pues el medio Heat reveló, recientemente, que López ha estado en contacto con sus abogados, para desarrollar un documento de este tipo, en caso de que tenga que enfrentar un nuevo divorcio.

Ben Affleck acompaña a Jennifer López al estreno de su película "Marry Me" (Foto: AFP)

¿Qué dice el postnup de Jen y Ben? Si bien no se han revelado detalles concretos sobre el contenido del supuesto postnupcial, se especula que los abogados de la pareja ya tendrían redactado el contrato, que presumiblemente incluiría una división equilibrada de los bienes en común en caso de separación.

Además de tener fortunas separadas, la pareja ha empezado a adquirir propiedades juntos, las cuales también deben ser puestas en consideración. Por ejemplo, una mansión de 60 millones de dólares en Los Ángeles.

¿A CUÁNTO ASCIENDEN LAS FORTUNAS DE JENNIFER LÓPEZ Y BEN AFFLECK?

Si en algún momento Jennifer López y Ben Affleck decidieran divorciarse, estaría en juego un total de 600 millones de dólares, ya que el patrimonio neto de Ben Affleck se acerca a los 200 millones de dólares, mientras que el de Jennifer López alcanza los 400 millones.

En caso de una separación, ese monto sería dividido en partes iguales, según reportes preliminares.

¿POR QUÉ JENNIFER LÓPEZ Y BEN AFFLECK FIRMARÍAN UN POSTNUPCIAL?

¿Hay problemas en el paraíso? Este no es el primer matrimonio de Jennifer Lopez (ni el segundo ni el tercero), por lo que la intérprete quiere estar preparada por si vuelve a surgir un divorcio en su vida. Pero como decimos, “no hay que ser ave de mal agüero” y, sobre todo, “el que no la debe no la teme”.

Aunque se dice que su relación va viento en popa, López no es ajena a los divorcios, habiendo experimentado varios en el pasado.