Cuando una persona se casa, por lo general, se imagina un matrimonio lleno de felicidad y que durará toda la vida, pero no en todo los casos eso se vuelve una realidad y queda como simples sueños. Algo así le sucedió a la actriz Jessica Coch, quien vivió algo jamás pensado al lado de Roberto Gómez Fernández.

En una entrevista con Tlnovelas, en el año 2019, la actriz mexicana contó uno de los mejores episodios de su vida, lo cual involucraba a su entonces esposo y a su mejor amiga. Sí, aunque parezca algo sacado de alguna ficción en las que ella actuó, esas dos personas la traicionaron y años más tarde se casaría.

La actriz que participó en “Rebelde” la pasó muy mal después de ese episodio y pasaron muchos años para que vuelva a enamorarse y confiar en la otra persona. Por suerte, ello quedó en el pasado y pudo contarlo sin problema alguno en la conversación que mencionamos en el párrafo anterior.

Jessica Coch es una conocida actriz mexicana que ha participado en varias telenovelas (Foto: Televisa)

LA CERCANÍA DE LA AMIGA DE JESSICA CON ROBERTO GÓMEZ FERNÁNDEZ

Jessica Coch y su mejor amiga, Krystell Padilla, se conocieron cuando tenían 17 años y desde entonces formaron una inquebrantable amistad que duró por muchos años, la cual incluyó muchas cosas propias de ello, como ayuda, tiempo juntas, etc.

En un determinado momento Padilla no tenía trabajo porque estudió medicina, pero no pasó el examen para una especialidad, así que ella le pide a su mejor amiga que le ayude entrar a la fundación de Roberto Gómez Fernández.

Coch aceptó y la ayudó para que tenga trabajo en la organización liderada por su novio, sin pensar que allí empezaría a decretar su futuro y uno de los peores capítulos de su vida.

LA AMIGA FUE LA ORGANIZADORA DE LA BODA Y LUEGO SE ALEJARÍA

Debido a que Roberto Gómez Fernández y Jessica Coch tenían sus agendas muy apretadas, le dejaron toda la organización de la boda a Krystell Padilla. Es así que ella estuvo al pendiente de todo en aquella celebración.

Conforme pasó el tiempo, la pareja de esposos comenzó a tener problemas y, en vez de apoyarla emocionalmente, Krystell empezaría a alejarse de Jessica Coch, sin aparente razón alguna.

Jessica Coch y su mejor amiga, quien terminaría quedándose con su esposo (Foto: Tlnovelas)

EL DIVORCIO Y LA VERDAD DE LO SUCEDIDO

Cuando la pareja se divorcia, Maite Perroni, quien era muy amiga de Jessica, la llama para contarle que Roberto Gómez Fernández estaba en una relación con quien creía que era su mejor amiga, lo cual le provocó una profunda decepción y tristeza porque dos de las personas que más quería la habían traicionado.

“Cuando empiezo a tener problemas con Roberto, ella se empieza a alejar de mí. Me divorcié y un día le hablan por teléfono a una amiga mía, le dicen que ellos dos están saliendo ya después de mi divorcio. No estoy diciendo que me fueron infiel o mucho menos, o bueno, eso espero”, dijo Coch en la entrevista.

Con el tiempo, los nuevos tórtolos confirmaron su relación y en el 2017 se terminarían casando.