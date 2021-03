La gran interpretación de Joaquín Bondoni en la segunda temporada de “Mi marido tiene familia” (2018) como Cuauhtémoc ‘Temo’ López, un muchacho que mantiene una relación con el personaje de Emilio Osorio Marcos, Aristóteles, lo lanzaron al estrellato; tanto así que la famosa pareja, conocida como ‘Aristemo’, protagonizó al año siguiente el spin-off de la serie “Juntos, el corazón nunca se equivoca”.

Debido a la popularidad que alcanzaron, continuaron sus vidas en el mundo de la actuación cada cual por separado. Y si bien están metidos en los suyo, hace poco Bondoni sorprendió a sus seguidores y público en general con su radical cambio de look, pero eso no fue todo; ya que sus declaraciones generaron diversas reacciones, tanto así que su propio padre salió en su defensa.

El joven actor está buscando respuestas para saber quién es realmente. (Foto: Joaquín Bondoni / Instagram)

¿QUÉ DIJO JOAQUÍN BONDONI?

Luciendo unas trenzas largas tipo rasta, el adolescente de 17 años señaló que está en un tipo de viaje espiritual en el que está buscando descubrirse, toda vez que aún no se identifica ni como hombre ni mujer, sino como un ser universal e intergaláctico. “[Me veo como] un coche biológico para moverte a través de tu espíritu en la tierra”, dijo a la Reforma.

“Somos personas intergalácticas, sólo es cuestión de encontrar un fuego interior y eso es cuando encuentras un poder y eres inalcanzable, por eso me identifico con eso. No lo puedo explicar con palabras, me quedan cortas. Las palabras no te dicen la verdad, jamás te van a decir la verdad de nada. [Lo importante son] las sensaciones, lo que recibes, lo que nace de ti y escupes tu verdad sobre tus propias emociones”, señaló cuando fue abordado por los medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Respecto a las críticas que ha recibido dijo que prefiere no referirse a ellas. “Así soy yo. La gente te domina si quieres. Es una paz que debe tener interna y es sabiduría”.

CUESTIONAN A BONDONI

La conductora Galilea Montijo calificó de “reptiliano” al muchacho, pero ella no se esperaba que le lloviera gran cantidad de críticas por sus palabras: “Tienes un hijo, así que no escupas para arriba”, “Ya no está en edad para hacerse la payasa”, “La envidia y la homofobia les brota por todos lados”, fueron algunos de los cuestionamientos que le hicieron.

Por su parte, Niurka Marcos señaló que está de acuerdo con Bondoni, al considerar que todos son iguales, pero le pidió que sea más humilde y se centre en su vida. “El ser humano necesita un enfoque, una luz, es necesidad y naturaleza humana. Joaquín no eres intergaláctico, eres una persona que ríe, llora, te equivocas, aciertas como todas las personas. Lo único que te falta es desarrollar un poquito más tus sentimientos y humildades”.

El muchacho rompió los estereotios y creó una categoría nueva a la que llama ser universal intergaláctico. (Foto: Joaquín Bondoni / Instagram)

SU PADRE LO DEFIENDE

Tras las críticas que recibió el adolescente, su padre Uberto Bondoni salió a defenderlo a través de sus redes sociales.

“Cuidado, Joaquín será figura pública, pero es mi hijo y es menor de edad. Con todo respeto, a quien le quede el saquito y aún le sobren ganas de seguir jugando con piedritas, aquí estoy yo para lo que se les ofrezca. Gracias y ‘disculpen las molestias’”, escribió en su cuenta de Twitter.