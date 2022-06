De amor al odio. Johnny Depp y Amber Heard antes de librar duras y mediáticas batallas en los tribunales de Estados Unidos, se amaban. La pareja tuvo una intensa historia de amor que la celebraron con dos bodas por todo lo alto.

El actor, que dio vida a Jack Sparrow, de Piratas del Caribe, le ha ganado la demanda por difamación a su ex exposa, quien deberá desembolsar una millonaria suma. Sin embargo, ahora vamos a recordar los mejores momentos que tuvieron como pareja.

Depp y Amber Heard se conocieron en el set de la película “The Rum Diary” (“Diario de un seductor”) en 2011 y la atracción entre ambos fue inmediata. Su relación comenzó poco después, pese a que ella tenía pareja y él estaba junto Vanessa Paradis y sus dos hijos. En 2013 hicieron pública su relación y en 2015 se casaron. A continuación, los detalles.

¿CUÁLES FUERON LAS DOS BODAS DE JOHNNY DEPP Y AMBER HEARD?

Cuando Johnny Depp y Amber Heard decidieron hacer pública su relación en 2013, la actriz lucía un espectacular anillo de compromiso y dos años más tarde se dieron el día y dos veces.

“Nos completamos en muchos niveles, pero lo que más me atrajo fue su afición por el blues. Es muy culta. Es una ávida lectora tanto como yo, así que también nos conectamos en eso, además es brillante y hermosa”, comentó por ese entonces el actor de ‘El joven manos de tijera’.

Primera boda en Los Ángeles

La primera boda, que fue la civil, se celebró el 3 de febrero de 2015 en una ceremonia privada en la casa del actor en Los Ángeles. El enlace fue en una mansión construida en 1929 y de nombre ‘Condelet House’. La pareja quería una ceremonia íntima, a la que asistieron famosos como Mandy Moore, Marilyn Manson y Steven Tyler. También acudieron los hijos del actor, Jack y Lily. La decoración fue ambientada en los años 80.

Johnny Depp y Amber Heard se casaron en febrero de 2015 y vivieron un tormentoso matrimonio que duró 15 meses (Foto: Giuseppe Cacace / AFP)

Segunda boda en el Caribe

La boda religiosa se celebró en una isla del Caribe llamada ‘Little Hall’s Pond Cay’, que es propiedad de Depp en Las Bahamas. El enlace fue más informal. Se celebró en plena arena, a orillas del mar en un idílico paraje, adornado con rosas blancas y con una pequeña carpa cubierta con velas de barco para protegerse del sol. Los invitados tenían que llegar en barco o hidroavión, por lo que no hay muchas fotos sobre el enlace. La actriz usaba un velo hasta los pies y un impresionante vestido blanco. Depp llevaba un esmoquin blanco y pantalones negros, a juego con su hijo pequeño. En esta ocasión, Lily, la hija de Depp decidió no acudir a este enlace porque no mantenía una buena relación con Amber.

FIN DEL MATRIMONIO DE JOHNNY DEPP Y AMBER HEARD EN MEDIO DE LA POLÉMICA

Después de 15 meses de matrimonio, Johnny Depp y Amber Heard se separaron a inicios de 2017. Ya en 2016, la actriz de “Aquaman” había asegurado que el también director de cine tenía un serio problema de adicción al alcohol y a las drogas, por lo que, sostuvo, durante el matrimonio sufrió violencia física y psicológica.

Ese año, TMZ publicó un video donde Depp supuestamente le lanza una copa de vino a Heard en medio de una violenta discusión en la cocina de su departamento de Los Ángeles. Además, la actriz mostró su cara amoratada en la portada de la revista People. MÁS DETALLES AQUÍ.

¿QUÉ FUE DEL PENTHOUSE DONDE VIVÍAN JOHNNY DEPP Y AMBER HEARD?

Después del veredicto en favor de Johnny Depp, al considerar que fue víctima de difamación por parte de su exesposa Amber Heard, quien escribió un artículo de opinión para el diario The Washington Post en 2018, en el que se definía como “una figura pública que representa el abuso doméstico”, las miradas del mundo continuaron sobre ambas celebridades, pero ya no en el juicio que duró varias semanas, sino en todo lo relacionado a ellos. Fue así como se conoció el destino de la casa que compartieron en su breve matrimonio.

Resulta que ni bien se conoció el fallo de la batalla legal, el penthouse fue puesto en venta. Su valor es nada más y nada menos que de US$ 1.76 millones, de acuerdo con el sitio web de la inmobiliaria Douglas Elliman, a cargo de la transacción. MÁS DETALLES AQUÍ.