Tras seis semanas de declaraciones en una Corte de Virginia, el jurado del caso Depp vs. Heard determinó que Amber Heard difamó a Johnny Depp a través de un artículo de opinión en “The Washington Post”. De esta manera, la estadounidense fue hallada culpable y obligada a pagar una indemnización de 10,35 millones de dólares en beneficio de su ex esposo.

Sin embargo, todo parece indicar que la actriz no está dispuesta a ceder con esa sentencia y así lo ha hecho saber su abogada Elaine Charlson Bredhoft en unas recientes declaraciones a la prensa. En ese sentido, gran parte del público se pregunta qué pasaría si la artista se niega a pagar la indemnización a favor de Johnny Depp.

Por ello, en las siguientes líneas, te contamos todo lo que podría ocurrir si es que Amber Heard se rehúsa a compensar monetariamente al protagonista de “Piratas del Caribe”.

EL VEREDICTO DEL JURADO

Este miércoles 01 de junio, el jurado del juicio de Johnny Depp vs. Amber Heard estableció que ambos involucrados se habían difamado mutuamente. Sin embargo, la artista se llevó la mayor responsabilidad, al ser condenada a pagar una indemnización de 10,35 millones de dólares a su ex.

Vale aclarar que el jurado la condenó a pagar 10 millones de dólares compensatorios por daños, más 5 millones en daños punitivos. No obstante, la jueza Penney Azcarate redujo esta última cantidad considerando las leyes del estado de Virginia, que limita las cantidades a pagar por perjuicios en 350 mil dólares. Heard, por otro lado, fue beneficiada con 2 millones de dólares debido a ser declarada víctima de una difamación de un abogado de Depp.

Tras estos resultados, unas recientes declaraciones de la abogada de Amber Heard parecen revelar que su patrocinada apelará la decisión judicial lo antes posible.

Amber Heard y su abogada Elaine Bredehoft antes de oír la sentencia del jurado (Foto: AFP)

¿AMBER HEARD PODRÍA NO PAGAR LA INDEMNIZACIÓN?

Elaine Charlson Bredhoft, abogada de Amber Heard, fue invitada al programa Today (NBC). Allí, fue consultada sobre diversos aspectos del juicio. Por ello, la periodista del medio le preguntó si “¿Es ella (Amber Heard) capaz de pagar los 10.4 millones de dólares?”.

Frente a esto, la respuesta de Bredehoft fue concreta: “Oh, no, absolutamente no”. En ese sentido, explicó que la actriz ya ha gastado más de 6 millones de dólares solo en el juicio, por lo que no sería capaz de afrontar esta nueva deuda. Así, manifestó que confía en que una futura apelación reduzca los montos a cancelar.

“Tiene excelentes motivos para ello (...) Incluso habíamos tratado de conseguir la sentencia del Reino Unido porque él ya había tenido su oportunidad, y esa es una de las cuestiones, pero también varias de las cuestiones probatorias. Había muchas pruebas que no llegaron (...) Lo que ha dicho este jurado es que, si no lo grabaste, nunca ha sucedido”, explicó.

EXCLUSIVE: Amber Heard's attorney tells @savannahguthrie the actor "absolutely" plans to appeal. pic.twitter.com/DRGjNBqzdy — TODAY (@TODAYshow) June 2, 2022

De esta manera, la defensa de la actriz también criticó la exposición del caso, pues consideró que su representada era víctima de un “coliseo romano” innecesario. Por otro lado, se sabe que el viernes 24 de junio es la fecha límite que tiene la actriz para presentar el recurso de apelación.

AMBER HEARD PODRÍA NEGOCIAR CON JOHNNY DEPP

En caso la artista no pueda permitirse pagar el monto acordado, es muy probable que los abogados de ambas partes se pongan de acuerdo e intenten negociar. Esto, siendo respaldados por el testimonio anterior de un integrante de la defensa de Depp, que manifestó que el caso “nunca ha sido cosa de dinero” o por “castigar” a la demandada.

“Ben Chew dijo en su argumento final que Johnny Depp no estaba buscando castigar a Amber Heard con dinero… me imagino que intentarán resolverlo y verán un comunicado de relaciones públicas de que no buscan hacer cumplir la sentencia (...) Buscarían obtener una orden judicial para detener a Amber de que repita las declaraciones que el jurado consideró como difamatorias y luego estipular que no se realizarán los pagos y que no habrá ningún juicio pendiente”, afirmó la experta Emily D. Baker.

La defensa legal de Amber Heard podría negociar con Johnny Depp (Foto: AFP)

AMBER HEARD PODRÍA CUMPLIR CON LO ACORDADO CON RECURSOS ALTERNATIVOS

En caso no se pueda llegar a un acuerdo con la parte legal de Depp, la actriz también podría buscar cumplir con lo acordado con recursos alternativos. De esta manera, se iniciaría un nuevo proceso legal, en el que se determinará cómo pagar la indemnización, ya sea con propiedades, con otro tipo de bienes o salario.

“Si ellos quieren hacer cumplir la sentencia, eso da inicio a un proceso completamente separado en la Corte, de potencialmente embargar la propiedad, estableciendo las formas en que se debe pagar”, explicó Baker.

Amber Heard podría utilizar recursos alternativos (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

¿AMBER HEARD PODRÍA DECLARARSE EN BANCARROTA?

Finalmente, la probabilidad de que Amber Heard se declare en bancarrota también ha sido un aspecto que ha generado dudas entre los seguidores del caso. De esta manera, algunos expertos han señalado que esta decisión no solo perjudicaría a la actriz, sino que tampoco podría tomarla, ya que fue hallada culpable de un delito intencionado, al determinar que la artista actuó “con malicia” en contra de su ex en su difamación.

“Se trata de un agravio intencional, el elemento intencional que se tuvo que encontrar porque son celebridades, la elimina de la posibilidad de bancarrota porque fue un acto intencional. Por lo tanto, es un agravio intencional. La difamación, y cuando es contra una figura pública, ese elemento de voluntad, ese elemento de malicia, lo elimina directamente de la capacidad de ser descargado en bancarrota…”, apuntó la especialista Emily D. Baker.