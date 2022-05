La actriz Amber Heard ha estado en las noticias de todo al mundo por el juicio que mantiene con su exesposo, Johnny Depp. Desde entonces, los medios de comunicación han estado pendientes de lo que se ha dicho en los tribunales, pero no solo eso. Y es que, mientras dura todo el proceso legal, se han ido recordando pasajes importantes de la vida de ambos artistas de Estados Unidos.

Respecto a la vida de Amber Heard ya se han recordado sus principales trabajos, parejas y polémicas, así que queda pendiente uno de los aspectos que, para ella, podría ser el más valioso de su existencia: su hija. Aunque muchos no lo sabían, la intérprete tiene una niña, de la que solo se conoce por sus publicaciones en Instagram.

Desde su nacimiento, la niña ha sido la protagonista de múltiples publicaciones en redes sociales de su madre. Allí se pudo conocer algunos detalles sobre ella, aunque otros han quedado en un vació a falta de una respuesta.

La actriz estadounidense Amber Heard en su juicio en contra de Johnny Depp (Foto: Brendan Smialowski / AFP)

¿CÓMO SE LLAMA LA HIJA DE AMBER HEARD?

El año pasado con una publicación en su cuenta personal de Instagram, la artista estadounidense dio a conocer que se había convertido en madre, sorprendiendo a sus fanáticos, pues no se conocía nada al respecto anteriormente.

En aquel post Amber Heard también dio algunos detalles de cómo se encuentra, detalles de su decisión de ser madre y reveló el nombre elegido para la pequeña: Oonagh Paige.

Aunque reveló cierta información de todo este proceso, no dijo nada acerca de cómo se convirtió en madre. Tampoco habló nada acerca del padre, por lo que se presume que se trató de un proceso de vientre de alquiler o donación de esperma.

“Estoy muy emocionada de compartir esta noticia con ustedes. Hace cuatro años, decidí que quería tener un hijo. Quería hacerlo en mis propios términos. Ahora me doy cuenta de lo radical que es para nosotras como mujeres pensar de esta manera sobre una de las partes más fundamentales de nuestro destino. Ojalá lleguemos a un punto en el que se normalice no querer un anillo para tener una cuna. Una parte de mí quiere defender que mi vida privada no es asunto de nadie. También entiendo que la naturaleza de mi trabajo me obliga a tomar el control de esto. Mi hija nació el 8 de abril de 2021. Su nombre es Oonagh Paige Heard. Ella es el comienzo del resto de mi vida”, escribió.

¿QUIÉN ES EL PADRE DE LA HIJA DE AMBER HEARD?

No existe una información oficial al respecto, pero el portal Page Six indicó que Amber Heard se convirtió en madre a través de un vientre de alquiler, ya que ella no puede tener bebés, según unos amigos suyos.

Se desconoce la identidad de las personas que participaron que en el proceso, por ende no se puede hablar con claridad acerca de quién es el padre por más que existieron unos rumores al respecto, que incluyeron a Elon Musk como posible donador.

El medio citado indica que intentó saber algo más al respecto, pero no obtuvo respuesta de parte del entorno del CEO de Tesla, quien mantuvo una relación sentimental con Amber Heard en el pasado.