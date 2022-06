El mes de junio comenzó con el veredicto del extenso juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, donde el actor de “Piratas del Caribe” terminó ganando la mayoría de los puntos de la demanda de difamación que presentó en contra de su exesposa. A pesar de ser una actriz de Hollywood, su cuenta de banco no alberga la cantidad necesaria para pagar la reparación civil.

El día después de la decisión, la abogada de la actriz de “Aquaman”, Elaine Bredehoft habló en “Today”, programa de NBC. Allí afirmó que la presión mediática y de las redes sociales influyeron en el jurado.

“¿Cómo no? Se fueron a casa todas las noches. Tienen familias. Las familias están en las redes sociales. Tuvimos un descanso de 10 días en el medio. No hay forma de que no hayan sido influenciados por eso”, aseguró.

Además, dijo que Amber había sido demonizada y que esto fue paso atrás para la lucha de las mujeres víctimas de abuso.

“Una de las primeras cosas que dijo fue: ‘Lo siento mucho por todas esas mujeres. Esto es un revés para todas las mujeres dentro y fuera de la sala del tribunal’”, dijo Bredehoft. “A menos que saque su teléfono y grabe en video a su cónyuge o a su pareja golpeándolo, efectivamente no le creerán”.

Por otro lado, muchas personas que apoyan a Johnny Depp y han seguido el caso de cerca han mencionado que ella sigue utilizando la lucha de las mujeres a su favor, pero que no lo representa en realidad.

Amber Heard al inicio de la lectura del veredicto en el juicio ante Johnny Depp (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

A CUÁNTO ASCIENDE LA FORTUNA DE AMBER

Según la plataforma “Celebrity Net Worth”, la fortuna de Amber Heard antes del juicio contra Johnny Depp era de 2.5 millones de dólares. La mayoría de los gastos legales que tuvo fueron cubiertos por su seguro de vivienda, aunque no queda claro si también cubrirá los daños que debe pagar.

Cuánto debe pagar por el juicio

El 1ro de junio el jurado de la corte de Virginia determinó que Amber era culpable de difamar a Johnny Depp en el artículo de opinión que escribió para el “Washington Post”. En un inicio, se determinó que debía pagar a Johnny 15 millones en total, que consistían en 10 millones por daños compensatorios y 5 millones por daños punitivos.

No obstante, la ley de dicho estado permitió que los daños punitivos fueran reducidos a $350 mil dólares. Además, descontando los 2 millones que le debe pagar Johnny a Amber, la suma final que tiene que pagar es, aproximadamente, 8.35 millones de dólares.

En cuánto queda su fortuna

Si es que su seguro no cubrirá los daños, la actriz estará enfrentando ruina financiera, ya que quedará con un saldo negativo de -6 millones de dólares.

EL JUICIO EN REINO UNIDO

En la entrevista para “Today”, Elaine Bredehoft también comentó que en el juicio de Johnny Depp contra “The Sun” se presentaron pruebas que no se pudieron ingresar en la corte de Virginia.

“Johnny Depp presentó una demanda en el Reino Unido por el mismo caso y la carga de la prueba fue más fácil para él”, dijo. “El tribunal encontró que el Sr. Depp había cometido al menos 12 actos de violencia doméstica, incluida la violencia sexual, contra Amber. Entonces, ¿Qué aprendió el equipo de Depp de esto? Demonizar a Amber y suprimir la evidencia”

El diario “The Sun” había puesto en un titular “Johnny Depp es un golpeador de esposas”, por lo que el actor de “Alicia en el País de las Maravillas” los demandó por difamación, pero terminó perdiendo.