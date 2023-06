“Sálvame” cerró un ciclo de 14 años en las pantallas españolas sin el que fuera su presentador, Jorge Javier Vázquez, quien no quiso seguir el último programa por televisión debido al dolor que le produjo el final definitivo del espacio que lo encumbró.

Asimismo, las imágenes que aparecieron del conductor en la revista Lecturas no fueron con sus amigos o excompañeros de trabajo, sino con él acudiendo a una obligada cita médica tres días después del final de “Sálvame”.

Jorge Javier Vázquez en la conducción de "Sálvame" (Foto: Telecinco)

CUÁL ES LA ENFERMEDAD QUE ALEJÓ A JORGE JAVIER VÁZQUEZ DE LA CONDUCCIÓN DE “SÁLVAME”

Con unos pantalones vaqueros, camiseta negra, gafas oscuras, un libro bajo el brazo y un semblante muy serio, Vázquez llegó al centro de salud donde siguen atentamente el mal que lo sacó del programa desde 17 de mayo, a los pocos días de que se anunciara el final definitivo de “Sálvame”.

“Jorge Javier Vázquez causa baja de manera temporal por prescripción médica. Desde Mediaset España le deseamos una pronta recuperación”, explicó la cadena a través de un comunicado médico.

Por su parte, el periodista explicó, a través de su blog, los motivos que le hicieron dejar temporalmente las pantallas: “Domingo 14 de mayo. Hace nueve días saltaba la noticia: que chapan Sálvame. Finito. Se acabó. The End... De repente me vi tumbado en el sofá exhausto y me pregunté: ‘¿Y ahora qué voy a hacer?’. Se me vino el mundo encima. Tantas veces fabulando con la idea de tener más tiempo para mí y sentir que ahora iba a tener todo el del mundo me daba ansiedad”.

EL PREOCUPANTE MENSAJE DE JORGE JAVIER VÁZQUEZ ACERCA DE SU ALEJAMIENTO DE “SÁLVAME”

Eso no fue todo, pues Jorge Javier Vázquez aumentó la preocupación por su estado con un nuevo mensaje: “A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso, aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que, por ahora, solo puedo decir, hasta siempre”.

Este mensaje dejó fríos a algunos compañeros que esperaban su pronto regreso para liderar nuevamente el programa, aunque esto nunca terminaría produciéndose.

Ahora la gran preocupación para sus seres queridos y seguidores es que recupere su estado de salud y, de ser posible, tome un nuevo proyecto que lo mantenga apasionado frente a cámaras, como siempre. Al parecer esto podría ocurrir con “spin-off” del propio “Sálvame”, que podría tener continuidad en Netflix.