No cabe duda de que la crisis por la pandemia a causa del coronavirus ha afectado a todo el mundo. Si pensábamos que personajes del espectáculo y entretenimiento, que tenían una vida cómoda, no la están pasando tan mal, pues estamos equivocados; ya que, al no tener trabajo, se han visto obligados a buscar ingresos de otra manera.

Uno de esos casos es el de Jorge Medina, exvocalista de “La Arrolladora Banda El Limón”, quien contó que la emergencia sanitaria por COVID-19 lo ha obligado a generar dinero fuera de los escenarios.

El cantante dio a conocer al programa “Suelta la sopa”, que con el fin de dar de comer a su familia empezó a repartir alimentos y comida mediante Uber Eats. “Durante dos fines de semana yo estuve en una aplicación que te lleva los pedidos. Yo le decía a la gente ‘no salgan de su casa’ y yo les llevaba los alimentos”, contó.

Además, como el dinero no le alcanza, no ha tenido más alternativa que vender parte de su ganado y colección de relojes que hace tiempo no utilizaba.

“Yo no puedo gastar ahorita, tengo comida en mi casa gracias a Dios. Ya vendí la mitad de mis vacas. Tengo una colección de relojes guardada y desde hace tres años no me los pongo, entonces dije: ‘Voy a vender las joyas’. ¿Qué vergüenza me va a dar? ¿Qué tiene de malo?”, manifestó.

En otro momento indicó que sus amigos están en la misma situación, pues el coordinador que se encargaba de sus giras ahora tiene un negocio de pollos y carne asada para sobrevivir ante la pandemia.

Jorge Medina fue uno de los cantantes de “La Arrolladora Banda El Limón”, una agrupación con la que se hizo conocido y ganó fortuna.

Dicho grupo fue premiado con dos Grammy Latino, al Mejor Álbum de Música de Banda el 2011 y 2012.

MICHELE RODRÍGUEZ

Michelle Rodríguez, actriz y comediante conocida por interpretar al simpático personaje de Polita en la telenovela ‘Amores verdaderos’, confesó en una entrevista para el programa Chismorreo que vende las donas con ayuda de su madre.

"Nosotros las hacemos, entonces si nosotros podemos cuidar cómo se hacen y cómo se entregan, estamos seguros que están bien protegidas", señaló.

NATASHA KLAUSS

La actriz Natasha Klauss no se quedó con los brazos cruzados y decidió hacerle frente a la crisis que se vive, lanzando al mercado una variedad de tapabocas con diferentes diseños para mujeres, hombres y niños.

Con el lema “Yo te cuido”, Klauss ofrece estos accesorios en su cuenta de Instagram y de la red social de su marca que lleva el mismo nombre.

